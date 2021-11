PROMOZIONE – C’è il big-match Taurisano-CD Gallipoli: programma e arbitri della 12ª

Capita alla penultima giornata d’andata l’occasione, per il Taurisano, si accorciare le distanze dal Città di Gallipoli, lanciatissimo in vetta alla classifica di Promozione girone B. I granata, pur essendo l’unica squadra ancora imbattuta, hanno accumulato troppi pareggi (ultimi quattro consecutivi) e hanno, così, perso terreno dalla compagine allenata da mister Sandro Carrozza (una sconfitta, tutte le altre vinte). Talsano e Leverano sono pronte, eventualmente, ad approfittare per accorciare, a loro volta, dalle primissime posizioni. Non si giocherà Capo di Leuca-Spartan Legend per dei casi di Covid accertati nel club sud-salentino.

Programma e arbitri della 12esima:

dom. ore 14.30

Atl. Tricase-Avetrana: Pezzolla di Bari (De Stena-D’Aniello)

Galatina-Brilla Campi: Pellecchia di Bari (Capurso-Boccuzzi)

G. Melendugno-Talsano: Lavenuta di Bari (Spalierno-Valente) – a Martignano

Leverano-V. Locorotondo: Andreula di Molfetta (Greco-Capotorto)

Novoli-Veglie: Casula di Taranto (Lanubile-Santoro)

Taurisano-CD Gallipoli: De PInto di Bari (Quaranta-Amatore)

Capo di Leuca-PS Legend: rinviata per casi di Covid nel Capo di Leuca

CLASSIFICA: CD Gallipoli 30 – Taurisano 23 – Talsano e Leverano 19 – Novoli 17 – Locorotondo 15 – Atl. Tricase 14 – Galatina e Veglie 13 – Avetrana 12 – PS Legend 10 – Melendugno e Capo di Leuca 9 – Brilla Campi 7.

GIRONE A (dom. ore 14.30): Arboris Belli-Foggia Incedit (Rossiello di Molfetta), Atl. Acquaviva-Bitritto Norba (Cipriani di Molfetta), Fesca Bari-F. Acquaviva (a porte chiuse, Lucanie di Molfetta), FC Capurso-V. San Ferdinando (ore 11, Montrone di Bari), N. Spinazzola-Polimnia (Raimondo di Taranto), R. Rutiglianese-Apricena (Ancona di Taranto), Sp. Lucera-Don Uva (Carpentiere di Barletta).

CLASSIFICA: Spinazzola 26 – Foggia Incedit 25 – Polimnia e Bitritto Norba 24 – Arboris Belli 23 – Atl. Acquaviva e Lucera 17 – Don Uva e V. San Ferdinando 14 – FC Capurso 10 – F. Acquaviva 9 – Sp. Apricena 5 – Fesca Bari 2.

(foto: archivio Coribello)