SERIE D/H – In archivio anche la 35ª giornata: i tabellini e il punto sulla salvezza

Si è chiusa ieri sera la 35esima giornata di Serie D girone H, spezzettata in tre tronconi (sabato, domenica e, appunto, ieri).

Muovono, poco, la classifica, Nardò e Casarano. I granata impattano per 1-1 sul campo del San Giorgio, diretta concorrente per la salvezza. Ospiti in vantaggio con un rigore di Caputo, poi ripresi, nel secondo tempo, da un gol di Varela. Il Nardò sale a 39 punti dove c’è anche il Rotonda, raggiunto, in extremis, dalla già promossa Cerignola. Un punticino anche per il Casarano sul campo del Nola, in gol Dellino a replicare alla rete di Figliolia. Proprio in pieno recupero, cade il Bisceglie sul campo del Fasano che consolida la sua posizione playoff, ormai quasi inattaccabile. Esce, forse definitivamente, dalla griglia playout il Brindisi che rifila tre reti anche al Lavello.

La situazione in coda: la Virtus Matino guadagna tre punti sul Bisceglie, due su San Giorgio, Rotonda, Nardò e Casarano, tre sulla Mariglianese. Di gare da giocare, però, ne mancano solo tre. I biancazzurri devono vincere sempre (contro Bitonto, Rotonda e Brindisi) e sperare di agganciare il terzultimo posto che potrebbe valere i playout. Potrebbe, perché, qualora ci fosse una differenza di almeno otto punti tra la terzultima e la sestultima, si salverebbe direttamente la sestultima senza la disputa della gara di spareggio. Una situazione, quindi, oltremodo complicata.

Non meno pesante la condizione del Bisceglie, che, comunque, vede più da vicino il terzultimo posto. Il Casarano esce provvisoriamente dalla griglia playout dove, invece, ci rimane il Nardò. L’attuale quota salvezza, appunto, è rappresentata dai 41 punti del Casarano.

Domenica, tra le altre, si giocheranno: Matino-Bitonto, Casarano-Fasano, Gravina-San Giorgio, Bisceglie-Molfetta, Casertana-Rotonda e Nardò-Sorrento.

I tabellini della 35esima giornata:

—

FRANCAVILLA IN S.-VIRTUS MATINO 2-3

RETI: 41′ pt rig. Melillo (F), 13′ st e 33′ st rig. Morra (M), 19′ st Gentile (F), 41′ st Ancora (M)

FRANCAVILLA IN S. (3-5-2): Prisco; Di ROnza, Ferrante, Russo; Cristallo (24′ st Vaughn), Melillo, Ganci, Petruccetti (16′ st Gentile), Polichetti (27′ st Antonacci); Nole (11′ st Navarro), Croce (35′ st De Marco). All. Ragno.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Patronelli, Prete, Rantucho; Monopoli, Gramegna (1′ st Meola), Calò, Inguscio (24′ st Ancora), D’Andria) (15′ st Giannotta); Morra (45′ st Malonga), Stauciuc. All. Branà.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

NOTE: espulso al 10′ st Ferrante (F) per doppia ammonizione.

—

MOLFETTA-GRAVINA 1-1

RETI: 34′ pt Gjonaj (M), 39′ st rig. Diop (G)

MOLFETTA (3-5-2): Viola; Lobjanidze, Panebianco (33′ st Demoleon), De Gol; Giambuzzi, Monaco, Guadalupi (18′ st Dubaz), Traorè, Fedel; Gjonaj, Kordic. All. Bartoli.

GRAVINA (4-4-2): Mascolo; Di Modugno (46′ st Scalisi), Giglio, Gilli, Chiaradia; Kharmoud, Macario (1′ st Borgia), Tuninetti, Tommasone; Chacon, Krstevski (1′ st Diop). All. Summa.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

—

NOCERINA-TEAM ALTAMURA 1-2

RETI: 31′ pt Baradji (TA), 33′ pt Dammacco (N), 33′ st rig. Molinaro (TA)

NOCERINA (4-2-3-1): Pitarresi; Menichino, Donida, Garofalo, Esposito; Vecchione, Donnarumma (47′ st Riccio); Mancino (15′ st Cuomo), Mazzeo (1′ st Palmieri), Dammacco (34′ st De Martino); Talamo. All. Spica.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente (1′ st Casiello), Sall, Mattera; Kanoute, Lucchese (20′ st Ziello), Baradji, Serra, Tazza; Abreu (45′ st Lorusso), Tedesco (12′ st Molinaro, 47′ st Enrico). All. Dibenedetto.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

NOTE: espulso al 44′ st Dibenedetto, all. Altamura, per proteste.

—

SORRENTO-CASERTANA 0-0

SORRENTO (5-3-2): Del Sorbo; Rizzo, Cacace, Mansi, Acampora, Gargiulo (37′ st Mezavilla); La Monica (13′ st Cassata), Virgilio (45′ st Ferraro), Selvaggio (37′ st Manco); Petito, RIpa. All. Cioffi.

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Munoz, Rainone, Colacicchi, Monti; Vacca (17′ st Carannante), Feola A.; D’Ottavi, Favetta, Felleca (14′ st Kosovan); Diaz (25′ st Vicente). All. Feola V.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

—

BITONTO-MARIGLIANESE 2-1

RETI: 18′ pt Biason (B), 35′ pt Piarulli (B), 25′ st Esposito (M)

BITONTO (3-5-2): Cannizzaro; Biason, Lanzolla, Petta; Palumbo (37′ st Lacassia), Addae, Riccardi, Piarulli, D’Anna; Taurino (10′ st Lattanzio), Santoro (40′ st Iadaresta). All. Potenza.

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; Micillo (1′ st De Angelis), Tommasini, Varchetta, Arrivoli (1′ st De Martino); Faiello, Langella, Palumbo (29′ pt Pantano); Massaro (33′ st Rimoli), Esposito, Ragosta (16′ st Tagliamonte). All. Sanchez.

ARBITRO: Tesi di Lucca.

NOTE: espulso Pantano (M) al 26′ st.

—

BRINDISI-LAVELLO 3-1

RETI: 2′ pt Ouattara (L), 35′ pt e 49′ st Badje (B), 37′ pt Lopez (B)

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Esposito, Stranieri, Colaci (24′ st Majore); Morleo, Triarico, Galdean (44′ st De Luca), Zappacosta (26′ st Moi), Silvestro (39′ st Rekik); Badje, Lopez (32′ st Meneses). All. Di Costanzo.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa; Grande (19′ st Caruso), Dominguez (1′ st Marcellino), Militano (19′ st Basrak); Tapia, Ouattara (27′ st Verdirosi), Sessa (39′ st Marriale). All. De Angelis.

ARBITRO: Zambetti di Lovere.

NOTE: espulso Moi (B) al 48′ st.

—

FASANO-BISCEGLIE 1-0

RETI: 51′ st Losavio

FASANO (4-3-3): Suma (21′ st Ceka); Camara, Gorzelewsky, Callegari, Bianco; Calabria (21′ st Losavio), Bernardini, Capomaggio; Sosa (38′ st Semenzin), Corvino, Gomes Forbes (30′ st RIchella). All. Danucci.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Martorel; Rubino (41′ st Farinola), Marino, Ligorio (26′ st Urquiza), Divittorio (42′ st Barletta); Izco (30′ st Tuttisanti), Cozza (41′ st Coletti), Fucci; Ferrante, Acosta, Sandomenico. All Tisci.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

—

NOLA-CASARANO 1-1

RETI: 41′ pt Figliola (N), 43′ st Dellino (C)

NOLA (4-3-3): Cappa; D’Ascia (19′ pt Prevete), Cassandro, D’Orsi, Izzo; Acampora (38′ st Togora), Caliendo, Zito; Figliola (1′ st Staiano), Ruggerio (34′ st Miocchi), D’Angelo. All. Condemi.

CASARANO (4-3-1-2): Iannì; Vitofrancesco, Rizzo, Sanchez, Raimo; Fontana (8′ st Avantaggiato), Meduri, Atteo (38′ st Persichini); Logoluso; Santarcangelo, Tedesco (8′ st Dellino). All. Manco.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

—

ROTONDA-A. CERIGNOLA 2-2

RETI: 14′ pt e 21′ pt Ferreira (R), 46′ pt Malcore (C), 45′ st Palazzo (C)

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Valenti, Giordano, Sanzone, De Foglio, Saverino, Boscaglia (22′ st Adeyemo), Palermo (43′ st Actis Goretta), Leone (20′ st Garritano); ferreira (30′ st Baldeh), Corado (35′ st Ceesay). All. Napoli.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Russo, Silletti (34′ st Achik), Sirri, Dorval; Tascone, Spinelli (1′ st Vitiello), Longo (1′ st Maltese); Ciccone (1′ st Loiodice), Malcore (25′ st Palazzo), Mincica. All. Pazienza.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: espulso Saverino (R) al 25′ st.

—

SAN GIORGIO-NARDÒ 1-1

RETI: 21′ pt rig. Caputo (N), 12′ st Varela (SG)

SAN GIORGIO (3-5-2): Bellarosa; Guarino (19′ st Raucci), Cassese (37′ st Evacuo), Sepe; Ruggiero, Navas, Argento (1′ st Raiola), Di Pietro, De Siena (19′ st Landolfo); Varela, Mancini. All. Ambrosino.

NARDÒ (3-4-2-1): Petrarca; De Giorgi, Romeo, Masetti; Alfarano (21′ st Cristaldi), Caracciolo, Cancelli (15′ st Fiorentino), Mariano; Mancarella, Caputo (8′ st Mengoli); Puntoriere. All. De Candia.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.