LECCE – Atmosfera bollente al Via del Mare: oltre tremila tifosi per l’allenamento dei giallorossi

Un’atmosfera del genere caricherebbe chiunque. Figuriamoci una squadra che deve solo spingere la palla numero 8 in buca, come ben sanno gli appassionati di biliardo all’americana.

Ieri sera, ben tremila tifosi hanno occupato i gradoni della Curva Nord per spingere la loro squadra in vista del traguardo. I ragazzi di Marco Baroni sono rimasti stupefatti da tanto amore, quello di una curva che, in un giorno lavorativo e in un orario anche scomodo, non ha fatto mancare il suo apporto, come sempre.

Si sono allenati a parte Faragò e Simic, che non saranno parte del gruppo dei convocati per Lecce-Pordenone. Oggi alle 18, rifinitura al Via del Mare. A breve, alle ore 11, ultima conferenza stampa per Baroni prima di Lecce-Pordenone.

Alle 10, infine, si metteranno in vendita gli ultimi biglietti rimasti presso i consueti punti vendita abilitati e online sul sito uslecce.vivaticket.it.