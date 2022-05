ATLETICA – Cds Ragazzi e Cadetti, buoni risultati per le società leccesi in vista della fase regionale di Bari

Nei giorni scorsi, si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati di società di atletica leggera, per Ragazzi e Cadetti: a Foggia, per le società della medesima provincia; a Bari, per società baresi e tarantine; a Lecce, per leccesi e brindisine. Le 12 migliori società si sono qualificate alla fase finale che si terrà a Bari il 4 e 5 giugno prossimi. Circa 500 i piccoli atleti in gara.

A Lecce si sono registrati due nuovi primati provinciali, entrambi nella marcia, ad opera di atleti della Aps Due Mondi: si tratta di Davide Rizzo (11’27″8 nei 2.000 metri) e Lorenzo D’Elia (Cadetti, 26’25″6). In aggiunta ai tempi di Rizzo e D’Elia, diverse sono state le prestazioni che permettono la partecipazione individuale alla fase regionale dei Cds: tra le ragazze, Giulia Godi nei 60 metri (Atl. Montefusco Lecce); Caterina Cancellieri nei 300 metri (Atl. Montefusco Lecce); Clara Mighali (Galatletica Dream team) nei 300 metri e nel salto in lungo; Beatrice Ferrari (Atletica Taviano 97) nei 1.000 metri; Giada D’Elia (Aps Due Mondi) nei 2 km di marcia; Maria Sole Chezza (Saracenatletica), Gaia Calogiuri (Montefusco Lecce), Sofia Stifanelli (Atletica Tricase), Martina Miccoli (Abacus), Margherita Salento (Atletica Top Runners Lecce) nel giavellotto; nel peso, si ripete Gaia Calogiuri, si qualifica anche Elena Colizzi (Galatletica).

Tra i ragazzi, tempi e misure minime ottenute per Marco Primavera (Atletica Taviano 97) nei 300 e 1.000 metri; Davide Rizzo (Due Mondi) nella 2 km di marcia e nel giavellotto; Matteo Spedicato (Montefusco) nei 200 hs; tra le Cadette, Gioia De Leo negli 80 hs, Mauro Guido (Galatletica Dream Team) nei 100 e 300 hs; Lorenzo Gabriele (Montefusco) nei 1.200 siepi.

Buona, quindi, la rappresentanza in tutte e quattro le categorie per la fase regionale: Montefusco Lecce, Atletica Taviano 97, Saracenatletica, Due Mondi (al primo anno di affiliazione). Tra le ragazze che dovrebbero aver staccato il pass per la finale: Montefusco Lecce, Galatletica Dream Team e Atletica Taviano 97. Le stesse tre società entrerebbero nelle migliori dodici della categoria Cadetti e, per le Cadette, entrerebbero Galatletica Dream Team e Montefusco Lecce.