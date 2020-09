SERIE D/H – Finalmente si parte, ma c’è già un rinvio: gli arbitri della 1ª giornata

Ci avviciniamo all’inizio della stagione di Serie D 2020/21. Dopo sette mesi, finalmente, si torna sul campo. Nel girone H si parte subito forte, con tre derby pugliesi: Cerignola–Altamura, Bitonto–Andria e Brindisi–Gravina. Il Taranto, quasi come uno scherzo del destino, andrà a far visita al Picerno, in terra lucana l’ultima volta si videro cose ben lontane da un campo di calcio. Ricordiamo che questo match si giocherà in campo neutro a Villa D’Agri.

La corazzata Casarano, invece ospiterà il Real Aversa (e mercoledì andrà a far visita al Pordenone per la Tim Cup), mentre Fasano e Nardò inizieranno fuori casa il loro cammino. I biancoazzurri andranno a Pozzuoli dalla Puteolana, e giocheranno in terra campana anche i granata: gli uomini di Danucci scenderanno in campo a Sorrento. Chiude il turno il match tra Francavilla e Portici. Rinviata per allerta Covid Lavello-Molfetta.

Il programma e le designazioni complete della prima giornata:

dom h 15

Cerignola-Team Altamura: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Castaldo-Maione)

Az Picerno-Taranto: Enrico Gigliotti di Cosenza (Ciannarella-Minichiello)

Bitonto-Fidelis Andria: Marco Marchioni di Rieti (Fuccaro-Rispoli)

Brindisi-Gravina: Giuseppe Romaniello di Napoli (Ticani-Almanza)

Casarano-Real Aversa: Silvio Torreggiani di Civitavecchia (Claps-Tragni)

Francavilla-Portici: Edoardo Papale di Torino (Fumarulo-Masciale)

Lavello-Molfetta rinviata causa Covid al 7 ottobre

Puteolana-Fasano: Simone Gavini di Aprilia (Fabrizi-Messina)

Sorrento-Nardò: Piero Marangone di Udine (Cozza-Signorelli)