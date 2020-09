ECCELLENZA/B – Rinforzi di livello per Gallipoli e Ginosa, il Racale attende il suo bomber: il punto sul mercato

Aggiornamento numero cinque per ciò che riguarda il mercato del girone B d’Eccellenza Pugliese.

Nonostante domenica abbia preso ufficialmente il via la nuova stagione, con l’esordio in Coppa Italia, per diverse compagini è ancora tempo di calciomercato.



Il Gallipoli piazza un doppio colpo in attacco, assicurandosi le prestazioni del forte esterno offensivo ex Racale e Maglie, Nathan Tayey, e del paraguayano classe ’93 Miguel Medina. Domenica scorsa, in casa Sava, è stato il giorno dell’esordio dell’esperto attaccante Stephane Coquin, arrivato a completare un reparto che godeva già dell’arrivo dell’ex Fortis Altamura, Andrea Ciriolo. L’Atletico Racale attende il completamento delle ultime pratiche burocratiche per ufficializzare il nuovo attaccante, che dovrebbe essere l’argentino Lucas Nicchiarelli. Due importanti new-entry anche in casa Ginosa, con il difensore Daniel Ola (già in Serie B col Cesena), e l’attaccante Cereseto (che era stato ingaggiato dal Manduria a inizio mercato) che vestiranno biancoblù.

P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società. Chiediamo, cortesemente, agli uffici stampa di ogni club, di comunicarci eventuali errorio modifiche da effettuare, contattandoci via mail (redazione@salentosport.net) o via Messenger dalla nostra Pagina Facebook. Grazie.

AEL GROTTAGLIE

Allenatore: V. Pizzonia (Confermato)

Riconfermati: M. D’Andria (C), C. Miale (D), F. Appeso (D), C. Venneri (C), L. Sangermano (A), F. Fonzino (C), M. Napolitano (C)

Nuovi: M.F. Bringas (C), A. Doukoure (A), M. Turco (A), G. Venza (A), M. Caporusso (A), U.C. Raponi (D), F. Galeone (D), M. Fumarola (C), E. Pisano (D), L. Formuso (A), C. D’Amicis (C), T. Pardo (A), C. Emilio (P), V. Lombardi (C)

ATL. RACALE

Allenatore: P. Sportillo (Confermato)

Riconfermati: T. Panico (C), G. Parlati (C), E. Barone (C), R. Aprile (C), P. D’Errico (A), L. Romano (D), S. Passaseo (P), J.I. Lopez (A), A. Casalino (D), L. Schirosi (D), G. Macchia (D), M. Torsello (C), F. Greco (D)

Nuovi: A. Pirretti (C), A. Portaccio (C), M. Greco (D), G. Mosca (A), R. Girardi (C), V. Colazzo (P), M. Reho (P), L. Ruberto (D)

CASTELLANETA

Allenatore: F. Danza (Nuovo)

Riconfermati: R. Russo (D), E. Fago (D), L. Favale (A)

Nuovi: M. Armenise (C), F. Fonzino (C), I. Lecce (D), G. Ramirez (D), A. Ferrarese (D), M. Rossini (P), A. Montanaro (C), G.Gatto (C), G. D’Onofrio (A), P.F. Lavarra (P), G.Moretti (D), L.Ranieri (C)

DE CAGNA OTRANTO

Allenatore: A. Manco (Nuovo)

Riconfermati: A. Caroppo (P), F. Mariano (C), A. Villani (A), S. Schiavone (D), C. Schirinzi (A), F. Plevi (A), G. Cisternino (C), S. Vergari (C), G. Bolognese (A), F. Trovè (D), G. Giannaccari (P, fp), M. Marzo (A, fp), A. Belmonte (A, fp), J. Mancarella (C)

Nuovi: G. Rupe (D), P. Desiderato (C), S. Meneses (A), L. Franco (C), R. Frisullo (D), R. Palumbo (C)

DEGHI

Allenatore: A. Salvadore (Nuovo)

Riconfermati: L. Isceri (P), A. Nuzzaci (P), M. Pinto (D), G. Gerardi (D, dalla Juniores), S. Centonze (C, dalla Juniores), A. Di Silvestro (C), A. Romano (C), R. Paolillo (C), Z. Dan Almajri (C), V. Sciolti (C, dalla Juniores), A. Voli (C, dalla Juniores), A. Libertini (A), E. Palma (A), R. Stefanizzi (A), F. Rizzo (A, dalla Juniores), D. De Giorgi (A, dalla Juniores)

Nuovi: P.H. De Oliveira (P), J. Basso (D), L. Carrozzo (D), J. Suhs (D), L. Gubello (D), F. De Luca (D), S. Cappilli (C), A. D’Amblè (C), M. Chavarria (A), A. Capristo (A), L. Cortese (A), F. De Luca (P), A. Paiano (C)

GALLIPOLI

Allenatore: A. Toma (Nuovo)

Riconfermati: D. De Leo (C), G. Carrino (G), E. De Santis (P)

Nuovi: D. Manisi (A), M. Castello (D), L. Ferramosca (A), A. Mangione (C), V. Macchia (A), M. Pastore (A), A. Papallo (D), T. Moio Pace (C), G. Potenza (A), G.O. Buongarzoni (C), L. Basualdo (D), J.I. Echarri (A), J. Martinez (P), R. Semola (D), M. Frulio (C), N. Tavey (A), M. Medina (A)

GINOSA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: D. Pignatale (D), L. Casale (C), P. Carlucci (D), R. Scarci (A), F. Tanzi (P), G. Giampetruzzi (P), F. Loconte (A)

Nuovi: V. Colaianni (D), L. Guerra (C), G. Difino (D), F. Mignogna (A), D.Ola (D), L. Cereseto (A)

MANDURIA

Allenatore: G. Cosma (Confermato)

Riconfermati: G. Mummolo (A), M. Napolitano (C), C. Scatigna (D), A. Danese (D), G. Conte (D), G. Malagnino (A), A. De Marco (P), M. Calò (D), N. Riezzo (A), A. Zaccaria (A), B. Nyassi (C)

Nuovi: I.N. Pigozzi (C), Y. Pizzi (P), S. Carrara (A), A.C. Pissinis (D), N. Caruso (A)

MARTINA

Allenatore: M. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: J. Delgado (A)

Nuovi: C. Ancora (A), L.A. Diez Tato (C), J. Barrera (D), P. Camporeale (C), D. Fruci (D), D. Marino (C), R. Mangialardi (C), G. De Carolis (D), E. Bacca (P), G. Ardino (A), V. Patronelli (D)