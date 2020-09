ECCELLENZA – Il nuovo calendario della Coppa Italia 2020/21 e il programma di domenica 27

Il rinvio di San Severo-San Marco e Vieste-Manfredonia per via della scomparsa di Rocco Augelli (gare previste per domenica 20), ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario della Coppa Italia Eccellenza. Le due partite sopra citate, andata del primo turno, si giocheranno domenica 27; le sfide di ritorno sono previste per giovedì 8 ottobre.

Di conseguenza, il calendario della manifestazione diventa questo

Il calendario:

Prima fase: andata 20/09/2020; ritorno 27/09/2020

Seconda fase: andata 22/10/2020; ritorno 05/11/2020

Terza fase – triangolare: 1ª giornata 19/11/2020; 2ª giornata 03/12/2020; 3ª giornata 17/12/2020

Terza fase – quadrangolare: 1ª giornata 19/11/2020; 2ª giornata 03/12/2020; 3ª giornata 17/12/2020; 4ª giornata 03/01/2021

Finale regionale: andata 21/01/21; ritorno 04/02/21

Questo il programma delle gare di domenica 27 (ritorno del primo turno e recuperi delle due ultime gare dell’andata).

dom. h 15.30

AT San Severo-San Marco: Michele Pio Pinto di Foggia (Rizzi-Latini) – gara di andata

Atl. Vieste-Manfredonia: Fabrizio Consales di Foggia (Favilla-Panebarca) – gara di andata

Real Siti-Orta Nova (and. 0-1): Domenico Piciaccia di Barletta (D’Ambrosio-Dellaquila) – a Stornara

Barletta 1922-Audace Barletta (and. 1-1): Gianluca Lovascio di Molfetta (Grimaldi-Miccoli) – ORE 16, a Ruvo di Puglia

Vigor Trani-UC Bisceglie (and. 1-1): Michele De Pinto di Bari (Gorgoglione-Prigigallo)

Corato-United Sly: il Corato passa al secondo turno per la rinuncia della United Sly

Ostuni-Città di Mola (and. 0-0): Luca Schifone di Taranto (De Benedictis-Cascella)

Soccer Massafra-Martina (and. 0-1): Paolo Cipriani di Molfetta (Garofalo-Maffione) – a Castellaneta

Ginosa-Castellaneta (and. 1-4): Francesco Mallardi di Bari (Bono-Magnifico)

Sava-AEL Grottaglie (and. 0-2): Pietro Dicorato di Barletta (Spalierno-Marino)

Manduria-Deghi (and. 1-1): Filippo Fuggetti di Taranto (Turco-Luggeri)

Toma Maglie-De Cagna Otranto (and. 4-1): Giammarco Raimondo di Taranto (Sindaco-Amatore) – a Taurisano

V. Matino-Gallipoli (and. 3-1): Marco Colazzo di Casarano (Minerva-Lovecchio)

Ugento-Atl. Racale (and. 1-1): Giorgio Caldararo di Lecce (Scrima-Scorrano)