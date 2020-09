ECCELLENZA – Coppa Italia, i risultati dell’andata del primo turno

Al via la Coppa Italia Eccellenza con l’andata del primo turno. Questi i risultati:

AT San Severo-San Marco: ANNULLATA per la scomparsa di Rocco Augelli

Atl. Vieste-Manfredonia: ANNULLATA per la scomparsa di Rocco Augelli

Orta Nova-Real Siti 1-0

54′ Hernandez Perez

Audace Barletta-Barletta 1-1

8′ Leigh Musa (A), 87′ Di Rito (B)

UC Bisceglie-Vigor Trani 1-1

United Sly-Corato: non si è disputata per la rinuncia della United Sly (QUI)

Mola-Ostuni 0-0

Martina-Soccer Massafra 1-0

Mangialardi

Castellaneta-Ginosa 4-1

21′ Armenise (C), 73′ D’Onofrio (C), 81′ e 87′ Facecchia (C), 86′ Guerra (G)



AEL Grottaglie-Sava 0-2

35′ Morelli, 79′ Coquin

Deghi-Manduria 1-1

11′ rig. Di Silvestro (D), 69′ Danese (M)

De Cagna Otranto-Toma Maglie 4-1

Villani (O), 2 Meneses (O), Falco (O), Negro (M)

Gallipoli-Virtus Matino 1-3

9′ Caruso (VM), 39′ Macchia (G), 55′ Gambuzzi (VM), 81′ Malandra (VM)

Atl. Racale-Ugento 1-1

57′ Regner (U), 68′ rig. Girardi (R)

Le gare di ritorno sono in programma alle ore 15.30 di domenica prossima, 27 settembre.