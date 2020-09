ECCELLENZA – Coppa Italia: Castellaneta, Sava, Otranto e Matino con un piede nel 2° turno: i tabellini

Al via la Coppa Italia Eccellenza con l’andata del primo turno. Questi i risultati: – AT San Severo-San Marco: ANNULLATA per la scomparsa di Rocco Augelli Atl. Vieste-Manfredonia: ANNULLATA per la scomparsa di Rocco Augelli Orta Nova-Real Siti 1-0 54′ Hernandez Perez Audace Barletta-Barletta 1-1 8′ Leigh Musa (A), 87′ Di Rito (B) UC Bisceglie-Vigor Trani 1-1 63′ Zinetti rig. (UC),…