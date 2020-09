ECCELLENZA – La United Sly rinuncia al prossimo campionato. Annullata la sfida di coppa con il Corato

Aggiornamento numero quattro per ciò che riguarda il mercato del girone B d’Eccellenza Pugliese. A meno di una settimana dal primo calcio d’inizio ufficiale dalla nuova stagione (il via domenica 20 con la Coppa Italia), il mercato continua a riservarci movimenti molto interessanti. In casa Gallipoli, la presidentessa Paola Vella, oltre all’arrivo del centrocampista classe 2000, Mario Frulio, preannuncia…