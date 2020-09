SERIE D/H – A Bitonto arriva Ragno, ma il colpo grosso lo piazza il Casarano: il punto sul mercato

Ufficializzati i gironi, le compagini pugliesi sono pronte ad affrontare il campionato, che partirà la prossima settimana. Tutte le società sono state inserite nel girone H. La sentenza che condanna Bitonto e Picerno, promuove al contrario Bisceglie e Foggia. Il punto sul mercato delle pugliesi in Serie D:

CERIGNOLA – Non ci sono novità in causa dauna, per questa settimana non si registrano nuovi innesti.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Conferma); Syku (d. Conferma); De Cristofaro (c. Conferma); Conti (c. Aprilia); Monopoli (a. Orta Nova); Achik (a. Rocella); Russo (d. Conferma).

BITONTO – Con la sentenza d’appello, che va a confermare la Serie D per i neroverdi, quest’ultimi sono costretti a programmare in pochissimo tempo un’ulteriore stagione tra i dilettanti. La prima ufficialità riguarda l’allenatore, Nicola Ragno sarà alla guida della compagine barese.

CASARANO – I rossoazzurri siglano due colpi importanti di mercato e vanno rinforzare il proprio reparto offensivo. Il primo acquisto porta il nome di Maikol Negro, ala sinistra che vanta numerose presenze in Serie C, il calciatore nella scorsa annata ha giocato con il Lecco. Il secondo invece è Gianluca Sansone, attaccante che vanta alcune esperienze in A, nella passata stagione era a Cerignola.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli); Longhi (d. Cerignola); Pitarresi (p. Acireale); Bruno (c. Pescara); Tascone (c. Savoia); D’Ancona (c. F. Miccoli); Galfano (a.Torino); Negro (a. Lecco); Sansone (a. Cerignola).

TARANTO – In questa settimana gli ionici hanno ufficializzato due atleti che si erano già aggregati al gruppo di Mister Laterza. Stiamo parlando di: Gianluca Mastromonaco, centrocampista under proveniente dal Tolentino e Marco Caldore, difensore l’anno scorso in C con la maglia della Casertana. Intanto Denis Stracqualursi è arrivato dall’Argentina e pare si stia allenando con la squadra, dopo aver aspettato l’esito del tampone. Con la lesione del crociato di Corvino, i rossoblù sono tornati sul mercato, si valuta il profilo di Stefano Guberti, calciatore ex Roma e Sampdoria. Potrebbe arrivare in prestito dalla Carrarese, Robert Shehu, terzino destro albanese classe 2002.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c. Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia); Lagzir (a. Hamrun Spartans); Boccia (d. Juve Stabia; Santarpia (a. Benevento); Mastromonaco (c. Tolentino); Caldore (d. Casertana).

BRINDISI – Dopo le numerose ufficializzazioni delle scorse settimane, i brindisini pare siano usciti dal mercato in attesa di cogliere qualche occasione, vista comunque la rosa più che completa.

Ufficialità: Lacarra (a. Sly Trani); Diagnè (c. Sly Trani); Pizzolla (c. Conferma); Abbinante (d. Mola); Iaia (c. Ostuni); Cerone (c. Savoia); Palazzo (a. Sly Trani); Merito (a. Conferma); Boccadamo (d. Conferma); Russo (p. Grumentum); Pizzolato (p. Conferma) Lacirignola (p. Conferma); Bottari (c. Gravina); Sicignano (d. Acireale) Maglie (a. Sampdoria)

Zanghi (c. Gelbison); Nives (d. Andria); Santoro (d. Virtus Francavilla); Botta (c. Benevento); Miruku (d. Crotone).

GRAVINA – Anche i murgiani in questa settimana non fanno registrare ulteriori innesti.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli); Sernia (c. Cosenza gio.); Gilli (d. Este); Ostuni (c. Molfetta)

FASANO – I biancoazzurri hanno ufficializzato due riconferme, la prima riguarda il portiere Dario Suma, mentre la seconda il giovane centrocampista Andrea Pittelli.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco); Narese (c. Argentina); Russo (d. Tuttocuoio); Angelini (a. Bari gio.); Antonicelli (a. Pineto); Nadarevic (a. Sly Bari) ; Lanzone (c. Juniores); Antonicelli (c. Juniores); Trové (a. Otranto); Vogliacco (d. Agnonese); Brescia (d. Ostuni); Suma (p. Conferma).

ANDRIA – Anche per la truppa di Panarelli, in questa settimana non si registrano nuovi colpi.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c. Taranto); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno); Cristaldi (a. Nocerina); Anatrella (p. Nola); Petrarca (p. Lecce)

Venturini (d. Mantova); Riggio (c. Aversa); De Santis (d. Troina); Tutino (d. Reggina); Lacassia (d. Spezia).

MOLFETTA – Per i biancorossi si registrano una conferma e un innesto importante per la retroguardia. La conferma è Mohammed Saani, attaccante ghanese, mentre il nuovo colpo è Vito Di Bari, difensore centrale dall’indubbia esperienza.

Ufficialità: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.); Diallo (d. Bisceglie); Saani (a. Conferma); Di Bari (d. Sly Trani)

TEAM ALTAMURA – Si muove ancora il mercato dei biancorossi, dopo la conferma del giovane attaccante Angelo Francia, arrivano altri due under. Angelo Ansani, esterno offensivo classe 2001, e Lorenzo Bozzi, portiere del 2002, entrambi arrivano dal Monopoli.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre); Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano); Terrevoli (c. Bitonto); Avantaggiato (a. Taranto); Lorenzo (a. Scorrano); Francia (a. Conferma); Ansani (a. Monopoli); Bozzi (a. Monopoli)

NARDÓ – Due conferme e due nuovi under per i granata. I rinnovi portano la firma del difensore Mattia Trinchera e del centrocampista Cristian Cancelli. I due nuovi ragazzi invece sono: l’attaccante classe 2002 Nicola Lamacchia e l’esterno Giuseppe Massari, entrambi i calciatori arrivano dalle giovanili del Lecce.

Ufficialità: Caputo (a. Barletta); Scialpi (c. Molfetta); Granado (a. Gravina); Zappacosta (c. Brindisi); Potenza (a. Grumentum); Romeo (d. Marsala); Mengoli (c. Conferma); De Giorgi (d. Viterbese); Stranieri (d. Conferma); Centonze (p. Francavilla in Sinni); Trinchera (d. Conferma); Cancelli (c. Conferma); Lamacchia (a. Lecce); Massari (a. Lecce)