SERIE D – I nove gironi ufficiali per la stagione 2020/21

Doppio innesto in arrivo nelle prossime ore per il Lecce. Il dt Pantaleo Corvino sta per calare due colpi, uno per la retroguardia e uno per l’attacco: Gabriele Corbo ed Eirik Hestad. Hestad, ala destra adattabile anche qualche metro più dietro, nei tre di mediana, è di proprietà del Molde, con la cui maglia giocherà…