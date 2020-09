LECCE – Buone notizie per Tachtsidis. Sabato doppio allenamento contro Nardò e Fasano

C’è una buona notizia che arriva dalla Grecia. L’Unione Sportiva Lecce ha reso noto che il suo tesserato Panagiotis Tachtsidis non è più positivo al test per il Covid-19. Il centrocampista tornerà in sede domani mattina e sarà sottoposto a ulteriori test molecolari. La positività al test gli fu riscontrata il 24 agosto scorso. Resta, ancora, in isolamento, Brayan Vera, positivo dal 26 agosto.

Intanto proseguono gli allenamenti per il Lecce di Eugenio Corini (sia oggi, sia domani, doppie sedute) che, per sabato prossimo, sosterrà due test di allenamento al Via del Mare contro due compagini di Serie D: il Nardò (inizio alle ore 14) e il Fasano (ore 16.30).