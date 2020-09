LECCE – Doppio colpo in arrivo: Hestad e Corbo ad un passo dalla firma

Doppio innesto in arrivo nelle prossime ore per il Lecce. Il dt Pantaleo Corvino sta per calare due colpi, uno per la retroguardia e uno per l’attacco: Gabriele Corbo ed Eirik Hestad.

Hestad, ala destra adattabile anche qualche metro più dietro, nei tre di mediana, è di proprietà del Molde, con la cui maglia giocherà tra poche ore il match di Champions League con il Qarabag. Dopo la sfida in Azerbajan, per lui dovrebbe essere pronto il volo direzione Salento, dov’è atteso per mettere nero su bianco un accordo già raggiunto.

Praticamente fatta anche per Corbo, classe 2000 di proprietà del Bologna. Dopo una stagione e mezza a disposizione della prima squadra felsinea, è pronto per la prima avventura da protagonista in Serie B. Due anni di prestito con diritto di riscatto: è questo l’accordo raggiunto tra Corvino ed il Bologna.