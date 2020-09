PROMOZIONE – Il Novoli chiude con il botto. Diagne alla Fiamma Jonica, si muove anche l’Arboris Belli: il punto sul mercato

Dopo aver anticipato tutti nella prima parte di mercato, il Novoli del direttore Spagnolo si regala un pezzo da novanta. Alla corte di mister Riccardo Cornacchia arriva l’esperto esterno mancino Francesco Gallù, che va quindi a rinforzare ulteriormente un organico già ampiamente competitivo. La Fiamma Jonica Gallipoli, chiude per l’ex Deghi e Casarano Diagne. Diversi movimenti in casa Arboris Belli

Il punto sugli affari conclusi, squadra per squadra.

ARBORIS BELLI

Allenatore: M. Girolamo (C)

Riconfermati: M. Agostino (C), F. Di Cosola (A), C. Caffò (D), V. Nitti (D), F. Loliva (P), D. Leone (C), C. Barnaba (D), M. Mastronardi (A), G. Greco (C), I.Svezia (C), F.Di Bari (A), G.Salamadia

Nuovi: M. Pugliese (D), A. De Comite (A), M. Maggi (D), M. Dos Santos (A), M. Romanazzi (C), L.Scarfile (C), C.Vitti (D), F.Di Mola (D), Notaristefano (P)

ATL. TRICASE

Allenatore: G. Tartaglia (N)

AVETRANA

Allenatore: E. Franco (C)

Riconfermati: E. Lecce (A), A. Talò (D), A. Rollo (D), A. D’Aversa (C), S. Calò (A), M. Trisciuzzi (D), L. Sanyang (C), S. Gioia (C), S. Maggio (C)

Nuovi: G. Angelè (D), G. Recchia (D), F. Ferrara (A), U. Baba (C), Y. Toumi (A), A. Nodriano (C), M. Schina (P), C. De Tommaso (D), A. De Pace (C), G. Baratto (C), G. Birtolo (A), A. Contestabile (P), S. De Zan (D)

BRILLA CAMPI

Allenatore: A. Patruno (C)

Riconfermati: A. Pagano (C), D. Pendinelli (P), F. Sforza (C), M. De Lorenzis (C), L. Cappello (A), G. De Ventura (C), D. Caravaglio (C), F. Resinato (A), M. Tondo (D), V. Carlà (C), A. Buono (D), G. Perlangeli (A), M. Brillantina (P), A. Iaia (D), R. Serti (A), M. Amar (A)

Nuovi: F. Tamborrino (D), M. Cortese (A), O. Greco (A), G. De Iudicibus (A)

FIAMMA JONICA GALLIPOLI

Allenatore: A. De Marco (N)

Nuovi: U. Gabrieli (P), A. Levanto (C), M. Sperti (D), F. Carrozza (C), M. Elia (D), M. Buoncore (C), M. Calabuig (D), C. Zaminga (C), A. Carrozza (A), M. Cavallo (A), C. Alligri (D), M. Iurato (A), M. Protopapa (C), A. Ciullo (A), A.Diagne (D)

G. MELENDUGNO

Allenatore: D. Castrignanò (N)

Riconfermati: A. Corallo (P), R. Murrone (D), F. Colagiorgio (C), G. De Mitri (C), M. Vigliotti (C), L. De Vito (A), S. Brindisi (A), M. De Luca (A), P. Pighin (A)

Nuovi: F. Magnolo (D), R. Permeti (C), G. Perrone (D), G. Fasiello (D), A. Bruno (P), F. Longo (C)

LEVERANO

Allenatore: A. Renis (N)

Riconfermati: R. Giannuzzi (C), F. Miccoli (D), L. Paiano (C), N. Puscio (A), L. Quarta (A), N. De Benedictis (A), F. Erroi (D), L. Tramacere (P), C. Dell’Anna (D), E.De Carli (D)



Nuovi: M. Perrone (D), C. Colapietro (P), A. De Michele (A), P. Mazzotta (C), C. Dell’Anna (C)

NOVOLI

Allenatore: R. Cornacchia (C)

Riconfermati: G. Marasco (C), G. Quarta (C), F. Indirli (D), F. Liaci (D), P. Leaci (C), G. De Blasi (C), D. Maggio (P), G. Lamendola (D), F. Fedele (A), E. Cappellini (A), G. Gigante (D)

Nuovi: D. De Giorgi (D ’85), M. Annis (A), P. Gennari (A), D. De Giorgi (A ’93), A. Nocco (C), S. Pulimeno (D), G. Gallo (P), S. Marti (C), F. Gallù (D)

POLIMNIA

Allenatore: M. Muserra (N)

Riconfermati: F. Sabato (C), M. Mancini (C), A. De Donato (A), D. Schirone (C), V. Lofano (D), R. Romanazzi (D), A. Giannuzzi (A), S. Zaccaria (C), C. Satalino (C)

Nuovi: P. Pellegrini (P), F. Selicati (C), F. Mongiello (A), N. Lanave (A), A. Gernone (D)

SPARTAN BOYS GINOSA

Allenatore: V. Passarelli (C)

Riconfermati: G. Basile (A)

Nuovi: C. Camassa (D), L. Galeandro (A), R. Collocolo (C), M. Cellamare (C), A. Passiatore (C), V. Cirrotola (D), A. D’Arcante (C)

TALSANO

Allenatore: G. Pettinicchio (C)

Riconfermati: M. Fischetti (P), C. Montervino (D), K. Capuano (D), E. Albano (D), M. Ciardo (D), D. Lagioia (D), F. Franco (D), F. Tonti (D), D. Dima (C), G. Zaccetta (C), M. Cellamare (C), S. Peluso (C), R. Grillo (C), R. Marangiolo (C), L. Intermite (C), C. Peluso (A), M. Rossi (A)

Nuovi: A. Di Bartolomeo (C), Miccolo (P), E. Fago (D), Diatta Bakary “Fote” (A), A.Basile (P)

TAURISANO

Allenatore: R. Stifani (C)

Riconfermati: A. Annunziata (P), A. Ciurlia (D), G. Mele (D), G. Di Seclì (D), L. Zilli (C), R. Preite (C), S. Scarlino (C), A. Manganaro (A), V. Botrugno (A), M. Luca (A), D. Santoro (A)

VEGLIE

Allenatore: C. Maci (N)

Nuovi: M. Mummolo (P), R. Rizzo (A), A. Culiersi (D), A. Marasco (C), S. Guerrieri (D), G. Caputo (C), E. Rinaldi (C), V. Baldassarre (A), N. Andriani (C), J. Elia (D), S. Errico (D), F. Lorenzo (A), D. De Matteis (D), A. De Luca (A), F. Aulita (C), F. Commendatore (C)

V. LOCOROTONDO

Allenatore: G. Rosato (C)

Riconfermati: A. Laneve (A), M. Ancona (D), V. Galiano (C), G.I. Palazzo (C), C. Venere (C), M. Rosato (C), G. Pascullo (D), M. Tagliente (D), A. Oliva (D/C), P. Speciale (C), G. Palmisano (A)

Nuovi: G. Amodio (A), M. Maggi (P), D. Salamina (C), D. Longo (A), F. Campanella (D), G. Legrottaglie (D), M. Epifanio (D), G. Liuzzi (P), G. Camassa (C), A. Proscia (D)