TIM CUP – Casarano e Virtus Francavilla ai nastri di partenza: il calendario e gli orari del primo turno

Questi gli orari del primo turno di Tim Cup, a cui prenderanno parte sia il Casarano, sia la Virtus Francavilla, che si giocherà tra martedì e mercoledì prossimo.

mar. 22/09 h 14.30: Sudtirol-Sassari (a Salò); h 20.30: Ternana-Albinoleffe;

mer. 23/09 h 15.30: Piacenza-Teramo; h 16: Carpi-Casarano; h 16.30: Novara-Gelbison; h 17: Pontedera-Arezzo (a Piancastagnaio), Carrarese-Ambrosiana, Livorno-Pro Patria, Catanzaro-Virtus Francavilla; h 17.30: Bari-Trastevere; h 18: Renate-Avellino, Juve Stabia-Tritium; h 18.30: Feralpisalò-Pineto, Potenza-Triestina; h 19: Catania-N. Notaresco, Padova-Breno; h 20: Monopoli-Modena, Alessandria-Sambenedettese.

Il primo turno eliminatorio, come anche altri turni, si svolge in gara unica. Gioca la prima gara in casa la squadra migliore dell’accoppiamento, secondo il ranking compilato dagli organizzatori. In caso di parità al novantesimo minuto, si procederà con supplementari e rigori.