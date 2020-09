LECCE – Corini pronto all’esordio: “Vogliamo onorare l’affetto dei tifosi. Avremo assenze pesanti”. I convocati

Vigilia di primissima in B per il Lecce di Eugenio Corini, che oggi pomeriggio in conferenza stampa ha presentato la sfida al Pordenone di Tesser.

Il Lecce è chiamato ad un appuntamento difficile con l’ultima quarta classificata di Serie B: “Hanno un tecnico importante e preparato, vengono da due stagioni importanti e sono andati vicini alla Serie A lo scorso anno. Direi che in genere sono più avanti rispetto a noi. Il Lecce deve fare la partita con l’atteggiamento giusto con la voglia di andare oltre le difficoltà, ma gli avversari saranno molto aggressivi”.

Ci saranno assenze importanti, ed elementi adattati: “Falco da due giorni non si allena con noi, perché ha avuto un risentimento muscolare, dunque abbiamo convenuto di non convocarlo. Paganini sta lavorando, deve fare un importante lavoro sulla sua condizione. In compenso abbiamo elementi disponibili ad adattarsi, come Adjapong che in passato ha giocato esterno alto e Mancosu, che mi ha dato la sua disponibilità con grande spirito di sacrificio”.

Infine un pensiero ai sostenitori: “Mi ha fatto piacere il saluto dei tifosi nell’allenamento di ieri, voglio onorare le loro richieste, mi aspetto, voglia di lottare e grande impegno”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

1. Bleve

4. Petriccione

5. Lucioni

6. Meccariello

8. Mancosu

9. Coda

11. Adjapong

12. Milli

13. Rossettini

18. Pierno

19. Listkowski

21. Gabriel

24. Zuta

25. Gallo

26. Dubickas

27. Calderoni

28. Oltremarini

31. Mancarella

32. Lo Faso

33. Schirone

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson