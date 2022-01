SERIE D/H – Fasano e Brindisi, che imprese! Matino, le avversarie si allontanano… I tabellini della 20ª giornata

La copertina della prima di ritorno va al Fasano che rimonta due reti al Cerignola e lo inchioda sul pari, proprio in extremis. Il pari colto al “Curlo” rallenta la corsa dei dauni, che ora sono tallonati da vicino dal Bitonto (quinta vittoria consecutiva), corsaro sul campo del Rotonda. Grande impresa anche per il Brindisi che frena la corsa del lanciatissimo Francavilla: 2-1 e seconda vittoria consecutiva che è ossigeno puro per la classifica degli adriatici.

Il Gravina frena a Casarano (quattro punti su sei nelle ultime due per le Serpi) e crolla anche la Casertana in quel di Nola. Nelle parti basse della classifica, quindicesima sconfitta stagionale per il Matino che vede allontanarsi le sue dirette rivali per la salvezza (Brindisi e San Giorgio in primis).

I tabellini della ventesima giornata di Serie D/H

BRINDISI-FRANCAVILLA IN S. 2-1

RETI: 36′ pt Lopez (B), 11′ st Spinelli A. (B), 17′ st Polichetti (F)

BRINDISI (4-4-2): Cervellera; Romano (24′ st Esposito), Laneve (21′ st Morleo), Alfano, Spinelli A.; Triarico, Zappacosta (27′ st Rekik), Galdean, Silvestro; Lopez (30′ st Meneses), Trovè (44′ st Desiderato). All. Di Costanzo.

FRANCAVILLA IN S. (3-5-2): Prisco; Di Ronza, ferrante, Russo; Vaughn, Cabella, Petruccetti (13′ st Nolè), Melillo, Polichetti (31′ st Antonacci); Gentile, Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco.

—

CASARANO-GRAVINA 1-1 (sabato)

RETI: 14′ pt Montinaro (C), 11′ st Rechichi (G)

CASARANO (3-5-2): Iannì; Sanchez (31′ st Dellino), Rizzo, Raimo; Vitofrancesco, Atteo (31′ st Fontana), Logoluso (43′ st Meduri), Montinaro, Coronese; Tedesco (22′ st Dambros), Santarcangelo (35′ st Freddo). All. Monticciolo.

GRAVINA (3-5-2): Mascolo; Di Modugno (9′ st Rechichi), GIlli, Sgambati; Borgia (35′ st Bruno), Tommasone (42′ st Krvstevski), Giglio, Kharmoud, Chiaradia; Chacon, Diop. All. Summa-Ragone.

ARBITRO: Zippilli di Mantova.

—

FASANO-A. CERIGNOLA 3-3

RETI: 10′ pt aut. Malcore (F), 24′ pt Giacomarro (C), 26′ st e 30′ st Malcore (C), 29′ st Capomaggio (F), 50′ st Corvino (F)

FASANO (4-2-3-1): Suma; Del Col, Camara (40′ st Calemme), Gorzelewski, Bianco; Capomaggio, Bernardini (39′ st Battista); Calabria, Corvino, GOmes Forbes (16′ st Losavio); Sosa. All. Danucci.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Vitiello, Manzo, Allegrino, Dorval; Maltese (30′ st Longo), Agnelli, Giacomarro; Achik (38′ st Tascone), Malcore, Mincica (15′ st Loiodice). All. Pazienza.

ARBITRO: Pacella di Roma 1.

NOTE: espulso Dorval (C) al 37′ st.

—

MOLFETTA-LAVELLO 1-1

RETI: 22′ st Pozzebon (M), 52′ st Marcellino (L)

MOLFETTA (3-5-2): Viola; Pinto, Panebianco, Lobjanidze; Giambuzzi, Guadalupi, Monaco (21′ pt Pozzebon), Fedel, Dubaz; Kordic (14′ st Gjonaj), Genchi. All. Bartoli.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa (30′ st Marcellino); Caruso (40′ st Marrale), Mercuri (44′ st Vendirosi), Dominguez; Ouattara (47′ st Puleo), Basrak (40′ st Tavarone), Sessa. All. Zeman.

ARBITRO: Esposito di Ercolano.

—

NOCERINA-BISCEGLIE 0-0

NOCERINA (3-4-3): Venditti; Donida, Bovo, Garofalo; Saporito (21′ st Menichino), Donnarumma (21′ st Dammacco), Cuomo (6′ st Stojanovic), Vecchione; Esposito, Mancino (31′ st De Martino), Talamo. All. Cavallaro.

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Marino, Coletti, Urquiza; Farinola, Cozza, Ferrante (31′ st Fucci), Barletta, Izco; Coria (35′ st La Piana), Lorusso (19′ st Urquijo). All. Cazzarò.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.

—

NOLA-CASERTANA 2-0

RETI: 46′ pt Ruggero, 6′ st Cassandro

NOLA (4-4-1-1): Cappa; Togora, D’Ascia, Cassandro, Donnarumma; Caliendo, D’Orsi, Acampora, Staiano; Ruggerio (41′ st Di Dato); D’Angelo. All. De Stefano.

CASERTANA (4-3-3): Carotenuto; Rossi, Rainone, Salto, Monti; Feola (33′ st Vacca), Vicente, Chinappi (8′ st Nicolau); Sansone (27′ st Addessi), Favetta, Mansour (19′ st Felleca). All. Maiuri.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

—

ROTONDA-BITONTO 1-2

RETI: 21′ pt e 36′ pt Lattanzio (B), 11′ st Gonnella (R)

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Giordano, Sanzone, Valenti; De Foglio (35′ st Actis Goretta), Ceesay (29′ st Garritano), Bottalico, Saverino, Leone (32′ st Passaro); Ferreira da Luz, Gonnella (21′ st Baldeh). All. Napoli.

BITONTO (4-3-3): Lonoce; Turitto, Petta, Colella (33′ pt Lanzolla), Radicchio; Piarulli, Addae, Ricciardi (43′ st Guarnaccia); D’Anna, Lattanzio (38′ st Manzo), Taurino (34′ st Iadaresta). All. De Luca.

ARBITRO: Bocchini di Roma 1.

NOTE: espulso Bottalico (R) al 25′ st.

—

SAN GIORGIO-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 25′ pt Palmisano (M), 35′ pt Mancini (SG), 11′ st Di Pietro rig. (SG)

SAN GIORGIO (4-4-2): Barbato; Ruggiero, Di Pietro, Cassese, De Siena; Imputato, Caprioli (16′ pt Mancini), Navas, Argento (47′ st Greco); Varela, Scalzone (31′ st Raiola). All. Ambrosino.

VIRTUS MATINO (4-4-2): Leuci; D’Andria, Mangione, Rantucho (46′ st Inguscio), Monopoli; Ancora, Czornomaz, Tarantino, Malonga (23′ st Mbengue); Stauciuc, Palmisano. All. Toma.

ARBITRO: Dasso di Genova.

NOTE: espulso Imputato al 41′ st.

—

SORRENTO-MARIGLIANESE 3-1 (sabato)

RETI: 5′ pt Esposito (M), 8′ st e 33′ st Ripa (S), 41′ st petito (S)

SORRENTO (3-5-2): Volzone; Manco, Mansi (39′ st Diop), Acampora (1′ st Gargiulo); Rizzo, La Monica, Virgilio (1′ st petito), Mezavilla, Romano; Cassata (1′ st Tedesco), Ripa. All. Cioffi.

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; De Giorgi (35′ st Ragosta), Pantano, Varchetta, De Angelis; De Martino, Palumbo, Lagnella, Massaro; Aracri, Esposito (41′ st Tagliamnte). All. Sanchez.

ARBITRO: Bonci di Pesaro.

—

TEAM ALTAMURA-NARDÒ rinviata a data da destinarsi

(foto Coribello/SS)