CASARANO – Pari col Gravina, non basta un gol di Montinaro per portare a casa i tre punti

Un gol per parte tra Casarano e Gravina che si dividono la posta in palio in uno dei due anticipi della prima giornata di ritorno (l’altro, quello tra Sorrento e Mariglianese, è finito 3-1).

Nel complesso, i rossoazzurri hanno disputato una prova positiva, al cospetto di un buon Gravina che ha saputo riequilibrare il risultato, dopo essere passato il svantaggio.

Partono forte gli ospiti che al 1′, con Tommasone, chiamano Iannì alla deviazione sul fondo. Al 14’, però, è il Casarano a passare in vantaggio: Atteo serve al centro dell’area Montinaro, che non ha problemi a indirizzare la sfera all’angolino, dove Mascolo non può arrivare. Il Gravina prova a reagire con Diop che al 18′ colpisce il palo. Nel resto del primo tempo non ci sono altre emozioni.

La ripresa si apre con un gran tiro di Coronese respinto non senza difficoltà da Mascolo. Vitofrancesco non si fa trovare pronto, a porta quasi sguarnita, calcia alto. Al 49’ Borgia ci prova dal limite, ma la mira non è delle migliori. Il gol del pareggio e nell’aria e giunge al 56’ con il neo entrato Rechichi, che colpisce forte di testa. Iannì riesce a respingere, ma solo dopo che la sfera aveva già superato la linea di porta. L’occasione del nuovo vantaggio per i padroni di casa giunge al 79′: Logoluso recupera una palla e innesca Dambros, il cui diagonale va a sbattersi sul palo. Il Casarano ci riprova al 86’ con Dellino, ma il suo colpo di testa è bloccato dal portiere ospite. Poi non succede più nulla.

Mercoledì prossimo i rossoazzurri incroceranno il Bisceglie in trasferta, prima del derby casalingo di domenica con il Nardò.

