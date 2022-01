LECCE – Olivieri, fine corsa: l’esterno ritorna alla Juventus. Plizzari, giornata di visite mediche

Finisce l’avventura di Marco Olivieri con la maglia del Lecce. Missione fallita per l’esterno di proprietà della Juventus che torna a casa base per essere girato nuovamente in prestito, stavolta al Perugia. In giallorosso, Olivieri non ha mai centrato i pali nelle 18 partite in cui è sceso in campo, 21 se si considerano le tre di Coppa Italia. L’impegno non è mai mancato, ma, nei fatti, Olivieri e il Lecce non si sono mai integrati, l’uno con gli schemi dell’altro.

Intanto è arrivato a Lecce Alessandro Plizzari che, nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Nelle prossime ore è atteso anche l’altro dei due ultimi arrivati, Antonino Ragusa.

(foto: M. Olivieri, ph Coribello/SalentoSport)