VIRTUS MATINO – San Giorgio in rimonta, i biancazzurri tornano a mani vuote dalla Campania

La Virtus Matino si illude passando in vantaggio, poi subisce il ritorno del San Giorgio e fallisce anche la possibilità di pareggiare con un uomo in più. Continua a non muovere la classifica la formazione di Antonio Toma, che perde anche il delicatissimo scontro diretto di San Giorgio a Cremano.

Tante le novità dal primo minuto, tra cui l’esordio di Malonga, che non basta, però, a evitare l’ennesima sconfitta. Eppure il Matino era passato in vantaggio con l’esordiente Palmisano al minuto 26, autore di un perfetto calcio di punizione che non ha lasciato scampo a Barbato. Ma è stato l’unico squillo ospite, giacché, dopo aver fallito, poco prima, una clamorosa occasione a tu per tu con Leuci, Mancini, dopo otto minuti, ristabilisce la parità calciando al volo un pallone da fuori area. Prima del riposo, il San Giorgio va vicino al vantaggio due volte con Scalzone, ma Leuci non si fa sorprendere.. Sull’altro fronte, azione Stauciuc-Palmisano con palla alta.

Dagli spogliatoi, ritorna una Virtus con lo stesso atteggiamento e per il San Giorgio, trovare la rete del vantaggio, è questione di minuti: al minuto 8 Navas viene atterrato in area. Dal dischetto, Di Pietro non lascia scampo a Leuci. Scarna la risposta ospite che, però, si trova in superiorità numerica da metà tempo, per via dell’espulsione di Imputato, ma non riesce a impensierire più di tanto i pali ospiti. Anzi, è Mancini che fallisce il terzo gol a tu per tu con Leuci. A cinque dalla fine, un’altra punizione di Palmisano desta qualche preoccupazione per la difesa napoletana, ma Barbato ci arriva coi guantoni. Sulla ribattuta, poi, tiro a botta sicura di Czornomaz e decisivo intervento di Ruggero.

Finisce così: il San Giorgio si allontana (e anche il Brindisi) e la Virtus rimane desolatamente a nove punti in classifica, infilando la quindicesima sconfitta stagionale. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, a Parabita arriverà il Sorrento.

—

IL TABELLINO

San Giorgio a Cremano (Na), stadio “Paudice”

domenica 30 gennaio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22, giornata 20

SAN GIORGIO-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 26′ pt Palmisano (VM), 34′ pt Mancini (SG), 9′ st Di Pietro rig. (SG)

SAN GIORGIO: Barbato, Ruggiero, Di Pietro, Cassese, De Siena, Argento, Caprioli (16′ pt Mancini, 41′ st Sepe), Imputato, Navas, Varela, Scalzone (31′ st Raiola, 47′ st Greco). A disp. Faustico, Luongo, Improta, Onesto, Landolfo. All. Ambrosino.

VIRTUS MATINO: Leuci, D’Andria, Monopoli, Czornomaz, Rantucho (45′ st Inguscio), Mangione, Ancora, Tarantino, Stauciuc, Palmisano, Malonga (24′ st Mbengue). A disp. Convertini, Taveri, Calò, Fina, Gramegna, Oltremarini, Caputo. All. Toma.

ARBITRO: Dasso di Genova.

NOTE: espulso Imputato al 25′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: mister Antonio Toma, archivio ph Coribello/SalentoSport)