FEMMINILE – Lecce Women col pallottoliere, Grifone Gialloverde preso a pallate

Goleada del Lecce Women al Grifone Gialloverde nell’ultima giornata d’andata del girone C di Serie C femminile. Le salentine dominano, imponendosi per 9-0, al termine di una gara – come suggerisce il punteggio finale – senza storia. Si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato.

A Castrignano de’ Greci, le protagoniste del match sono state Serena D’Amico, Linnea Prambrant e Sharon Cazzato, autrici rispettivamente di quattro, di tre e di due reti. Il capitano, premiata prima del fischio d’inizio dai dirigenti del Lecce Women e dal sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci, per il raggiungimento del prestigioso traguardo delle 200 reti in carriera, realizzate tutte in campionato e solo con la maglia giallorossa, ha aperto le danze già al 4′ di gioco, dopodiché la gara si è messa in discesa. Oltre ai nove gol segnati, vanno segnalate le ottime parate dei due portieri che si sono avvicendati tra i pali del Grifone, Martorelli e Maccarri, e i legni colpiti da Marsano e Lech. Tra le straniere del Lecce Women ha brillato soprattutto la stella di Prambrant, autrice di una splendida tripletta. Buona anche la prova della statunitense Lech.

“A me la squadra è piaciuta nel suo complesso e poco importante il punteggio finale, che lascia il tempo che trova – ha detto a fine partita Vera Indino, visibilmente soddisfatta -. Più che dei demeriti del Grifone però preferisco parlare dei meriti delle mie ragazze che hanno capito come si doveva affrontare questa partita. Diciamo che l’abbiamo vinta prima con la testa e poi con le gambe, con la corsa e con il sacrificio di tutta la squadra. Le tre attaccanti hanno giocato la migliore partita della stagione, mi spiace solo che Marsano non abbia segnato perché l’avrebbe meritato. Bene Lech, Prambrant e De Benedetto così come la difesa in cui Bengtsson ha giganteggiato. Ora non facciamo voli pindarici, godiamoci questo successo e da martedì ci concentreremo sul recupero con il Matera“. Il match si giocherà alle ore 14.30 a Castrignano de’ Greci domenica prossima.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-GRIFONE GIALLOVERDE 9-0

RETI: 4′ pt, 18′ pt, 23′ pt e 4′ st D’Amico, 16′ pt e 43′ pt Cazzato, 7′ st, 12′ st e 36′ st Prambrant

LECCE WOMEN: Alexandersson (40′ st Serio); Bengtsson, Felline, Zawadzka (20′ st Bocchieri), Rollo (32′ st Pomes); Prambrant, Lech, De Benedetto; Marsano (39′ st Coluccia), D’Amico, Cazzato (23′ st Crusafio). A disp.: Bisanti, Jusanovic, Spedicato. All.: Vera Indino.

GRIFONE GIALLOVERDE: Martorelli (34′ pt Maccarri), Haring, Gay, Molino (34′ st Mazzola), De Cesaris, Cipriani (21′ st Cancelli), Egidi, Adiutori (1′ st Lenzini), Vitillo, Piermattei, Forgnone (15′ st Salvagno). In panchina: Cammertoni. Allenatore Alessandro Gagliardi.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza.

NOTE: spettatori duecento circa. Ammonita: Piermattei (G); Recupero: pt 0′; st 3′.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 15): Trastevere-Vis Mediterranea 1-0, Aprilia Racing-Res Roma 0-6, Apulia Trani-E. Coscarello7-0, Catania-Rever Roma 0-3, Chieti-Fesca Bari 10-0, Crotone-Matera 3-0, Lecce Women-Grifone Gialloverde 9-0, Roma XIV-Independent 2-4.

CLASSIFICA: Chieti 45 (g. 15) – Apulia Trani 37 (14), Res Roma 35 (14), Trastevere 32 (13), Crotone 22 (14), Lecce Women 21 (13), Vis Mediterranea 20 (14), Aprilia R. 20 (12), MP Matera 18 (12), OIndependent 17 (14), Grifone G. 12 (15), Rever Roma 11 (14), Roma XIV 10 (13), Catania 6 (12), Fesca Bari 5 (13), E. Coscarello 3 (14).

*= gare da recuperare

Recupero (6 feb., giornata 11): Lecce-MP Matera

PROSSIMO TURNO (13 feb.): Aprilia Racing-Apulia Trani, Trastevere-Grifone G., Catania-Res Roma, Chieti-Independent, Crotone-Fesca Bari, Lecce Women-E. Coscarello, Roma XIV-MP Matera, Vis Mediterranea-Rever Roma.