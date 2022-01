TARANTO – Pari prezioso a Latina, ora testa al Campobasso

Il Taranto conquista un punto prezioso a Latina, su un campo difficile e contro una squadra in forma. I rossoblù gestiscono bene le forze anche in vista del turno infrasettimanale e aumentano il divario dai playout e consolidano la loro posizione in classifica.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 3’: Jefferson viene lanciato a rete dopo una sponda di Sanè, per fortuna dei rossoblù l’azione si conclude con un nulla di fatto. Il Taranto risponde al 6’, quando Giovinco sfiora il gol con una conclusione dopo una mischia derivata da un angolo. Al 13’ punizione di Marsili dalla destra, Civilleri di testa la tocca bene, la palla però termina di poco fuori alla destra della porta difesa da Cardinali. Alla mezz’ora Nicolao di testa non riesce ad incidere. Il primo tempo non offre tantissimi spunti, con le due squadre che si studiano e non si scoprono. Al 42’ c’è un autentico pasticcio difensivo del Latina: Celli e Cardinali non si capiscono Saraniti intercetta il passaggio e in scivolata mette fuori la sfera a porta sguarnita. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo di gioco.

A inizio secondo tempo il Latina va vicinissimo al gol: al 47’ Jefferson calcia a botta sicura dall’interno dell’area piccola, dopo il passaggio di Ercolano, la sfera viene salvata sulla linea da Versienti. Il Taranto si fa vedere dalle parti di Cardinali al 70’ con una conclusione di Santarpia che termina a lato. Al 75’ gli ionici possono sbloccarla: Saraniti supera Cardinali con un sinistro al volo su cross di Versienti dalla fascia destra ma Celli, con un gran intervento, nega la gioia del gol all’attaccante salvando sulla linea di porta. I minuti finali non producono azioni degne di nota, le due squadre si accontentano e dopo quattro minuti di recupero la contesa termina zero a zero. Il Taranto mercoledì tornerà allo Iacovone per sfidare il Campobasso. I ragazzi di Laterza hanno aumentato il distacco dalla griglia playout , che ora è lontana dieci punti.

—

IL TABELLINO

Latina, stadio “Domenico Francioni”

domenica 30 gennaio 2022, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 24

LATINA – TARANTO 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali – De Santis, Celli, Carissoni – Ercolano (83’ Teraschi), Tessiore, Barberini (77’ Amadio), Di Livio, Nicolao (83’ Sarzi Puttini) – Jefferson (83’ Carletti), Sane. A disp.: Ciammaruconi, Tonti, Marcucci, Attagli, D’Aloia, Rossi. All.: Daniele Di Donato.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Versienti, Zullo (46’ Riccardi), Benassai, De Maria – Marsili, Civilleri – Mastromonaco, Giovinco (78’ Barone), Falcone (56’ Santarpia) – Saraniti (89’ Labriola). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Bellocq, Turi, Guastamacchia, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa. (Orlando-Catani; IV: Borriello)

NOTE: Ammoniti: Celli (L), Nicolao (L).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Facebook Taranto)