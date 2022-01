VIRTUS FRANCAVILLA – Derby combattuto ed equilibrato, dal “Veneziani” di Monopoli arriva un buon punto

Gara combattuta ed equilibrata tra Monopoli e Virtus Francavilla, che si chiude senza reti.

Più propositivo il Monopoli nella prima parte di gara, anche se è della Virtus l’occasione migliore, arrivata sui piedi di Patierno che, alla mezzora, mette alto un assist di Perez. La ripresa scorre via senza grosse emozioni ma con delle manovre apprezzabili su ambo i lati. La palla del vantaggio locale, poi, capita a Grandolfo che, imbucato in area da Bussaglia, a tu per tu con Nobile, spara alle stelle.

Si allunga a quattro, quindi, la serie di risultati utili consecutivi per i biancazzurri che, dopo tre vittorie, aggiungono un punticino e salgono a quota 37; due punti più in su, c’è il Monopoli.

Prossimi impegni: mercoledì alle 14.30 sul campo della Vibonese, poi domenica alle 17.30 in casa contro il Potenza.

—

IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Veneziani”

domenica 30 gennaio 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 24

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

MONOPOLI (3-5-2): Loria – Arena, Bizzotto, Novella – Viteritti, Piccinni (66′ Bussaglia), Vassallo (74′ Morrone), Langella, Guiebre – Starita (75′ Rossi), Grandolfo (83′ Borrelli). A disp. Guido, Iurino, Cascella, Romano, Nina, D’Agostino. All. Colombo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Franco (64′ Toscano), Tchetchoua, Ingrosso – Maiorino (64′ Mastropietro) – Patierno, Perez (75′ Ventola). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Delvino,, Gianfreda, Carella, Tulissi. All. Taurino.

ARBITRO: Carrione di Castellammare.

NOTE: ammoniti Rossi, Borrelli (M), Patierno, Idda, Franco (VF). Rec. 1′ pt, 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, Miglietta)