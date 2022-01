ECCELLENZA/B – Il Maglie impone il primo stop al Martina. Cade anche l’Ugento: i tabellini della 16ª

Terza del girone di ritorno in Eccellenza/B con diverse squadre rivedute e corrette (nella maggior parte dei casi, a ribasso) per via dell’assenza dei playoff e della corsa, ormai finita, al primo posto. Il Martina perde la sua prima partita contro il Maglie che infila la quarta vittoria consecutiva e scala posizioni su posizioni. Ora i giallorossi sono al terzo posto, a pari punti col Gallipoli F. che impatta a reti bianche a Manduria.

Terza sconfitta stagionale per l’Ugento che cade sul campo del Massafra. Mola e Castellaneta si dividono la posta, mentre il Sava allunga la striscia di risultati utili positivi battendo di misura il Grottaglie. Quattro gol al Ginosa e l‘Ostuni mette la freccia in classifica proprio rispetto ai tarantini. Dopo cinque partite, ritorna a vincere anche l’Otranto che passa di misura a Racale (solo tre punti nelle ultime cinque partite). I tabellini della sedicesima.

TOMA MAGLIE-MARTINA 2-0

RETI: 26′ st Politi, 43′ st Negro

TOMA MAGLIE: Esposito, Cavalieri, Marcuccio, Cabrera, Pasca, Giovane (20′ st Maraschio), Negro (47′ st Coppola), Politi, Mosca (38′ st Romano), Flordelmundo, Marin (27′ st Alemanni). All. Luperto.

MARTINA; Maggi, Cappellari, Brescia, Mangialardi (30′ st Conte), Aprile (25′ pt Barrera), Perrini, Amatulli (6′ st Dominghuez), Teijo, Gulic, Cerutti (39′ st Ancora), Pinto (32′ st Cannito). All. Pizzulli.

ARBITRO: Lacerenza di Molfetta.

NOTE: espulso all. Luperto (MAG) per proteste al 33′ st.

—

MANDURIA-GALLIPOLI F. 0-0

MANDURIA: Russo, Castello (29′ st Muci), Coccioli, Napolitano, Gomez S., Ribezzi, Gomez T., Reilly, De Carvalho, Di Marco (12′ st Epifanio, 19′ st Cava), Lomartire. All. Geretto.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Piscopiello, Maiolo (35′ st Monteduro), Hundt, Martinez, Solidoro (12′ st Sindaco), Cascio, Santomasi (8′ st Medina), Regner, Itabel. All. Oliva.

ARBITRO: Nuckchedi di Caltanissetta.

—

S. MASSAFRA-UGENTO 1-0

RETI: 13′ st Vapore

S. MASSAFRA; Pizzaleo, Odone, Appeso, Gori, Zizzi, Carlucci, Cristofaro, Gravina (28′ pt Renna), beltrame (37′ st Girardi), Venza, Vapore. All. Pizzonia,

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello (45′ st Deligio), De Lorenzis, Galeandro, Cicerello (45′ st Stefanizzi), Chirivì (21′ st Cazzato), Pinto (45′ st Garzia), Navarro, Hurtado, Di Palma. All. Salvadore.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

—

OSTUNI-GINOSA 4-2

RETI: 30′ pt e 41′ st Giunta (O), 41′ pt Bededetti (O), 1′ st Facecchia (G), 23′ st Pulpito (G), 26′ st Caruso (O)

OSTUNI: Schina, Stranieri, Damicis, Marino, Gazzoni, Chiochia, Marzio (27′ st Molnar), Giunta, Caruso (39′ st Molfetta), Faccini (39′ st Passante), Benedetti (31′ st Angelini). All. Bruni.

GINOSA: Gallitelli (46′ pt Tanzi), Scatigna, Donvito, Guerra, Ola, De Palma (39′ st De Carlo), Pulpito, Romeo (41′ st Schembri), Lovecchio, Fumai, Verdano (46′ pt Facecchia). All. Pizzulli.

ARBITRO: Moretti di Cesena.

—

GROTTAGLIE-SAVA 0-1

RETI: 17′ pt Giammarruco

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, venneri (45′ st Rondini), Marchetti, Galeone, Danese, Caporusso (41′ st Turco), Caricasulo (41′ pt Santoro), Melono, Malagnino, Otmani (33′ st Spagnulo). All. Molino.

SAVA: Maraglino, Greco, Cimino, D’Arcante, Calò (40′ st lacorte), Aquaro, D’Ettorre, Nigro, Zaccaria (38′ pt Lombardi), Quarta (44′ st Formuso), Giammarruco. All. Sportelli.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

RACALE-DC OTRANTO 0-1

RETI: 6′ st Cisternino

RACALE: Reho (26′ st Caroli), Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, De Maria, Aprile, Silva, Potenza, Castrì, Pennetta (26′ st Ciriolo). All. Mitri.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Piccinno, Cisternino, Mariano, Tourè, Villani, De Luca. All. Manco.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

—

V. MOLA-CASTELLANETA 1-1

RETI: 42′ pt Francia (C), 45′ pt Amoruso VM)

V. MOLA: Doronzo, Amoruso, Dentico, Ngom, Stella, Campanella, Scardicchio, Sisto, Saani, Falconieri, Pinto. All. Sisto.

CASTELLANETA: Coletta, Hardes, Russo, Pinto, Sardella, Campobasso, Tisci, Barulli, Francia, Martinez, Abbate. All. Gamarro.

ARBITRO: Piciaccia di Barletta.

(foto: la Toma Maglie in una seduta d’allenamento – fb Maglie)