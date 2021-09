SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 2ª giornata

Dopo la giornata numero 2 nel girone H di Serie D, sono stati fermati, dal Giudice sportivo, tre calciatori. C’è anche Francesco Mileto (Nardò), espulso durante Nola-Nardò, secondo cartellino rosso in due giornate per la formazione granata, dopo quella del difensore Diego Alfarano, riportato nella gara d’esordio contro il Team Altamura. Su tali aspetti, il presidente del Nardò, Salvatore Donadei, si è espresso nel post gara di Nola, annunciando che la società, d’ora in poi, sarà irremovibile contro atteggiamenti di questo tipo (LEGGI QUI).

Le decisioni del Giudice sportivo nel dettaglio:

SERIE D GIRONE H

CALCIATORI – Due gare di squalifica per Francesco Mileto (Nardò: per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara) e Vladislavs Kapustins (Rotonda: calciatore in panchina, protestava nei confronti dell’arbitro utilizzando espressioni irriguardose); una gara di squalifica per Giuseppe Cervellera (Brindisi, per intervento falloso su calciatore lanciato a rete senza ostacolo).