LECCE – Coda sfida il Monza: “Una grande squadra, ma noi non siamo da meno”

Allenamento mattutino, quest’oggi, per il Lecce in vista del Monza. Marco Baroni ha fatto svolgere un allenamento al gruppo giallorosso ad eccezione di Alessandro Tuia e Luca Paganini, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi e che restano a rischio per l’anticipo. Domani mattina in programma la rifinitura sempre all’Acaya.

Intanto ha parlato in conferenza stampa il bomber Massimo Coda, che ha presentato la sfida di venerdì: “Nella passata stagione il campionato lo avevamo perso in casa con il Cittadella, poi a Monza ci stava perdere la partita in quel modo, poteva capitare. Venerdì affrontiamo una squadra sempre con forti individualità. Noi dovremo limitarli e cercare di metterli più in difficoltà possibile. Sulla carta i brianzoli sono la squadra che dovrebbe stravincere il campionato, può capitare di avere un po’ di timore ma questo ci deve passare, perché siamo il Lecce e non abbiamo nulla in meno rispetto a loro”.

Sul suo ruolo: “Sapevo che avrei dovuto fare un tipo di lavoro diverso rispetto all’anno scorso. Più dispendioso, con più lotta sulle seconde palle. Ciononostante a livello di numeri mi sto confermando e questo è molto importante, come è importante avere due moduli a nostra disposizione. A Cittadella eravamo in difficoltà, il mister lo ha capito ed è intervenuto ottenendo il risultato sperato. Non ho un modulo preferito, dipende dalla partita. Mister Baroni è bravo a capire quale sia meglio sfruttare e per fare grandi cose è necessario avere più opzioni. Con l’unione di squadra si possono fare tante cose”.

E’ ancora presto per parlare di contratto: “Sono completamente concentrato sul campo, al momento non ci penso. Anche perché con la società ho un ottimo rapporto e so che a tempo debito ne parleremo senza problemi”.

Con l’Alessandria la vittoria che ha portato il Lecce a sbloccarsi: “Siamo una squadra che ha cambiato tanto, era normale necessitare di tempo ed incontrare inizialmente qualche difficoltà. Poi arrivano gare da vincere a tutti i costi e questo ti crea ancor più problemi in determinati momenti, anche per questo un successo sudato come quello con l’Alessandria ci ha permesso di sbloccarci, dandoci ulteriore carica per gli incontri futuri ed a Crotone lo si è visto chiaramente”.