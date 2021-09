DILETTANTI – Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo della 1ª giornata

Di seguito le anticipazioni delle decisioni del Giudice sportivo nei campionati di Prima e Seconda Categoria pugliese, girone C, dopo la giornata numero 1 giocata domenica scorsa.

PRIMA CATEGORIA GIR. C

CALCIATORI – Due gare di squalifica per Angelo Cavaliere (S. Vito); una gara per Riccardo Petrelli (F. Monteroni), Stefano Filoni (Salve), Matteo Trovè (Soleto).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 28.10.21 per Robert Tony Polimeno (Soleto), Luigi Russetti (Zollino).

AMMENDE – 100 euro al Soleto (Durante la gara venivano accesi alcuni fumogeni. Uno di questi veniva lanciato all’interno del campo di gioco, senza conseguenze).

—

SECONDA CATEGORIA GIR. C

CALCIATORI – Tre giornate per Alfredo Cosi (Poggiardo): “Perché, reagendo ad un fallo subito, minacciava ripetutamente il giocatore avversario con frasi ingiuriose, cercando altresì il contatto fisico non riuscendovi unicamente grazie all’intervento dei propri compagni di squadra”; una giornata per Pierpaolo Morciano (Alessano), Alessandro Quaranta (Presicce Acquarica), Davide Maruccio (Melpignano).

(foto Coribello)