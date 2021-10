SERIE D/H – De Candia e Di Costanzo all’esordio, per il Casarano c’è la capolista: programma e arbitri dell’8° turno

Terza giornata in sette giorni per il campionato di Serie D che, domani pomeriggio, giungerà all’ottava tappa.

Match principale quello del ‘Capozza’ tra il Casarano e la capolista Bitonto, ancora imbattuta e reduce da quattro successi di fila. Per i rossazzurri c’è da cancellare subito la trasferta di Lavello.

E sarà proprio il Lavello a dare il benvenuto, anzi il bentornato, in Serie D a mister Pasquale De Candia, neo tecnico del Nardò in sostituzione dell’esonerato Salvatore Ciullo. Brutta classifica per i granata e brutta serie negativa da interrompere: la vittoria (l’unica) manca dalla prima giornata e, nelle altre sei, è arrivato un solo punto. Il Lavello, da par suo, è reduce da ben quattro successi di fila e non farà la parte dello sparring partner.

Molti contenuti avrà lo scontro diretto tra Gravina e Virtus Matino. Non è un buon periodo per i biancazzurri di mister Branà che, dal Giudice sportivo, si sono visti privare anche di un punto in classifica per il pasticcio legato alla squalifica non scontata da Giambuzzi. Il Gravina di Summa, dopo un buon esordio, ha nettamente calato il suo rendimento e viene da tre ko di fila.

Esordio anche per mister Nello Di Costanzo sulla panchina del Brindisi, in trasferta a Nola. Anche i napoletani non navigano in buone acque, ma, per gli adriatici, c’è assoluta necessità di cominciare a fare punti. Gara casalinga per il Fasano di Beppe Mosca contro il Rotonda, che, in poche settimane, ha già cancellato il pesante -8 in classifica.

Programma e arbitri:

dom. ore 15

Bisceglie-Mariglianese (Foresti di Bergamo)

Casarano-Bitonto (Renzi di Pesaro)

Fasano-Rotonda (Striamo di Salerno) – a Monopoli

Casertana-A. Cerignola (Iannello di Messina)

Nola-Brindisi (Menozzi di Treviso)

San Giorgio-Nocerina (Petrov di Roma 1)

Gravina-Virtus Matino (Mazzoni di Prato)

Molfetta-Sorrento (Stabile di Padova)

Nardò-Lavello (Molinaro di Lamezia Terme)

—

dom. ore 16

Team Altamura-Francavilla (Angelillo di Nola)

—

CLASSIFICA: Bitonto 17 – Lavello 16 – Casertana 15 – Nocerina 14 – A. Cerignola 13 – Francavilla, Molfetta e Casarano 12 – Fasano 11 – Mariglianese e Gravina 9 – Team Altamura e Sorrento 8 – Bisceglie e Nola 6 – V. Matino 5 – San Giorgio e Nardò 4 – Rotonda (-8) 3 – Brindisi 1.