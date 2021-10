ECCELLENZA – Ugento-Gallipoli F. e Martina-Castellaneta i match clou della 7ª giornata

Il derby salentino tra Ugento e Gallipoli Football (col ritorno di Mimmo Oliva in quello che, sino allo scorso anno, è stato il suo stadio) e quello tarantino tra Martina e Castellaneta saranno i match clou della settima giornata del girone B di Eccellenza pugliese. Ugento e Martina, sinora, non hanno sbagliato un colpo, vincendo sei partite su sei, ma non hanno preso il largo in classifica, perché il Sava non molla il colpo e, domani, proverà ad approfittare di eventuali rallentamenti delle due di vetta per provare ad accorciare le distanze, Maglie permettendo. La Toma, domenica scorsa, ha centrato, per la prima volta, il bottino pieno e, di certo, non ha intenzione di fermarsi. La DC Otranto, dopo il colpo di Mola, va a caccia di conferme ospitando il Manduria. Match salvezza a Grottaglie, tra l’Ars et Labor e l’Atletico Racale, ancorate sui bassifondi di classifica. Completano il programma, Ginosa-V. Mola e Massafra-Ostuni.

Il programma della settima giornata:

dom. ore 15.30

AEL Grottaglie-Atl. Racale (Caldararo di Lecce)

DC Otranto-Manduria (Sarcina di Barletta)

Ginosa-Virtus Mola (Leopizzi di Lecce)

Martina-Castellaneta (Doronzo di Barletta)

Sava-Toma Maglie (Valentini di Brindisi)

S. Massafra-Ostuni (Casili di Crema) – a Castellaneta

Ugento-Gallipoli F. (Isoardi di Cuneo)

CLASSIFICA: Ugento e Martina 18 – Sava 15 – Castellaneta e DC Otranto 11 – Ginosa e Gallipoli F. 9 – Toma Maglie 6 – Ostuni, Grottaglie, Racale e Manduria 4 – S. Massafra 3 – Virtus Mola 1.

–

GIRONE A (dom. ore 15.30: AT San Severo-Vigor Trani (Losapio di Molfetta), Barletta-Real Siti (a Canosa, Cianci di Bari), Città di Mola-Corato (a Capurso, Frazza di Schio), DB Trinitapoli-Atl. Vieste (Schifone di Taranto), Manfredonia-UC Bisceglie (a Monte S. Angelo, Epicoco di Brindisi), San Marco-Borgorosso M. (Piciaccia di Barletta), Orta Nova-Canosa (a San Ferdinando di Puglia, Ancona di Taranto).

CLASSIFICA: Barletta 18 – Corato 15 – CD Mola e AT San Severo 13 – UC Bisceglie 12 – DB Trinitapoli 11 – Manfredonia 8 – Orta Nova 7 – Real Siti 6 – Atl. Vieste 5 – San Marco e Borgorosso 4 – Vigor Trani 2 – Canosa 0.

(foto: Mimmo Oliva, allenatore del Gallipoli Football ed ex tecnico dell’Ugento – ph. Coribello/SalentoSport)