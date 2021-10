PROMOZIONE – Taurisano e CD Gallipoli, clienti scomodi a domicilio: programma e arbitri

Gare casalinghe per la capolista Taurisano, contro il Capo di Leuca, e per la potenziale capolista Città di Gallipoli, contro l’Avetrana, clienti tutt’altro che comodi per le prime della classe. Per il Leverano c’è la trasferta a Martignano sul campo del Melendugno, a caccia ancora della prima vittoria. Leverano e Melendugno si sono affrontate qualche giorno fa in Coppa Italia e hanno vinto gli ospiti per 1-0.

Promette emozioni anche Veglie-Tricase, due delle mine vaganti del torneo. Completano il quadro, Brilla-Locorotondo, Galatina-Novoli e Talsano-Spartan Legend.

Programma e arbitri:

dom. ore 15.30

Brilla Campi-V. Locorotondo (Carpentiere di Barletta) – a San Pancrazio Sal.

CD Gallipoli-Avetrana (Pezzolla di Bari)

Galatina-Novoli (Salomone di Bari)

G. Melendugno-Leverano (Cantoro di Brindisi) – a Martignano

Talsano-PS Legend (Lombardo di Brindisi)

Taurisano-Capo di Leuca (Alfieri di Lecce)

Veglie-Atl. Tricase (Camporeale di Molfetta)

CLASSIFICA: Taurisano 16 – CD Gallipoli 15 (-1 gara) – Leverano 11 – Talsano 9 – Veglie (-1 gara), Locorotondo, Avetrana e Tricase 8 – Novoli 7 – Ps Legend e Capo di Leuca 6 – Galatina 5 – Brilla Campi 3 – Melendugno 1.

–

GIRONE A (dom. ore 15.30): Arboris Belli-FC Capurso (Maselli di Bari), Atl. Acquaviva-N. Spinazzola (Consales di Foggia), Bitritto-F. Acquaviva (Nasca di Barletta), Don Uva-Fesca Bari (Casula di Taranto), Foggia Incedit-Polimnia (Laraspata di Bari), R. Rutiglianese-Lucera (Lavenuta di Bari), Sp. Apricena-V. San Ferdinando (Rossi di Molfetta).

CLASSIFICA: N. Spinazzola 16 – Arboris Belli 14 – Polimnia 13 – Foggia Incedit e Lucera 12 – Bitritto 11 – Atl. Acquaviva e Don Uva 10 – V. San Ferdinando 9 – Rutiglianese 6 – F. Acquaviva e Capurso 4 – Sp. Apricena e Fersca Bari 0.