LECCE – Primavera, gara da dimenticare in fretta: a Parabita passa il Milan, ma l’arbitro ci mette del suo

Seconda sconfitta stagionale per la Primavera del Lecce che, sul proprio campo, cede il passo al Milan, alla prima vittoria in campionato.

La gara si era messa subito bene per i giallorossi, passati in vantaggio con un colpo di testa di Hasic dopo due minuti e vicini al raddoppio con Gonzalez. Poi, al 9′, il pari del Milan con Roback cambia il corso delle cose. Al 14′ i rossoneri passano avanti con un tiro, abbastanza innocuo, di Capone, nettamente deviato da un difensore giallorosso alle spalle di Borbei. Il Lecce, allora, va un po’ in palla, e il Milan, a momenti, rischia anche di segnare il terzo gol con Roback.

La ripresa si apre con un’altra chance per gli ospiti con Robotti che, a due passi da Borbei, si vede murare il tiro da un difensore avversario. Il Lecce fa fatica a organizzare il solito gioco aggressivo e fluido e il Milan ne approfitta, mancando il terzo gol per questione di centimetri con un tiro di Kerkez che tocca il palo. La gara sembra mettersi bene per il Lecce, giacché il Milan rimane in dieci uomini per il doppio giallo a Tolomello. Ma da qui comincia lo show dell’arbitro Baratta che si fa prendere la mano e distribuisce cartellini gialli e rossi come se piovesse, tutti abbastanza esagerati. Dalla superiorità numerica, il Lecce passa, incredibilmente, a trovarsi con un uomo in meno. Baratta fischia un fallo a Burnete, che forse non c’era. Burnete protesta e si prende il giallo, poi continua ingenuamente a protestare e scatta il rosso automatico. Lemmens, all’86’, lo raggiunge per un fallo abbastanza evitabile su un avversario. Delvecchio entra in campo per protestare e viene, anche lui, espulso. Nel finale, convulso e confusionario, espulso anche il milanista Gala.

Gara da dimenticare subito per i giallorossi che, nel prossimo turno, domenica 31 alle 13, saranno ospiti del Sassuolo.

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

sabato 23 ottobre 2021, ore 11

Primavera 1 2021/22 – giornata 6

LECCE-MILAN 1-2

RETI: 2′ Hasic (L), 9′ Roback (M), 14′ Capone (M)

LECCE (4-3-3): Borbei; Nizet, Hasic, Torok,Lemmens; Vulturar, Gonzalez, Milli; Salomaa (77′ Coqu), Back, Burnete. A disp.: Samooja, Bufano, Russo, Marti, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Daka, Scialanga, Oltremarini, Lippo. All.: Grieco.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez; Robotti (77′ Polenghi), Tolomello, Gala; Traorè (63′ Amore), Roback (63′ Rossi), Capone (77′ Bright). A disp.: Nava, Pseftis, Nasti, Foglio, Rossi, Incorvaia, Bozzolan, Amore. All.: Giunti.

ARBITRO: Baratta di Salerno.

NOTE: ammoniti Gonzalez, Coqu, Burnete (L),Tolomello, Roback, Polenghi, Desplanches (M); espulsi al 73′ Tolomello per doppia ammonizione, all’84’ Burnete per doppia ammonizione, all’86’ Lemmens per proteste, all’86’ Delvecchio (dirigente Lecce) per proteste, Gala al 90+3′ per gioco non regolamentare.

(foto: mister Vito Grieco, ph. Coribello/SalentoSport)