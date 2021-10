SERIE D/H – Squalifica non scontata, sconfitta a tavolino per la Virtus Matino: il Giudice sportivo

Piove sul bagnato per la Virtus Matino. Il Giudice sportivo, infatti, ha accolto l’istanza del Molfetta (gara Virtus Matino-Molfetta del 3 ottobre scorso, finita 1-1) in merito all’irregolare posizione del calciatore Esteban Giambuzzi, in quanto il calciatore aveva da scontare una gara di squalifica relativa alla stagione precedente. Per tali ragioni, al club salentino è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3.

La nuova classifica: Bitonto 17 – Lavello 16 – Casertana 15 – Nocerina 14 – A. Cerignola 13 – Francavilla, Molfetta e Casarano 12 – Fasano 11 – Mariglianese e Gravina 9 – Team Altamura e Sorrento 8 – Bisceglie e Nola 6 – V. Matino 5 – San Giorgio e Nardò 4 – Rotonda (-8) 3 – Brindisi 1.

Dopo le gare della settima giornata, queste sono le decisioni del Giudice sportivo:

CALCIATORI – Due giornate per Boubacar Samake (Brindisi); una giornata per Ismaila Badje (Brindisi), Adriano Mezavilla (Sorrento), Facundo Urquiza (Bisceglie), Angelo Capuozzo (Nola).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30.11.21 per Alfonso De Lucia (all. Nola, atteggiamento minaccioso verso un assistente arbitrale).

AMMENDE – 500 euro al Brindisi (presenza di persone non identificate, riconducibili alla società, nei ditnorni dello spogliatoio; una di esse insultava un avversario).