SERIE B – Perugia, un brutto cliente per il Lecce. Ultima vittoria, non c’era ancora la Costituzione. Programma e arbitri

Quasi settantaquattr’anni. Una vita. Questo è il tempo trascorso da quando il Lecce batté il Perugia per l’ultima volta tra le mura amiche. Era il novembre del 1947, l’Italia usciva dalla guerra e l’Assemblea Costituente stava ultimando i lavori per consegnare agli italiani la legge delle leggi, la Costituzione.

Sono 14, in totale, i confronti diretti tra Lecce e Perugia in terra salentina: solo due le vittorie giallorosse, ben cinque quelle umbre; sette i pareggi. L’ultimo confronto diretto, datato 8 dicembre 2018 in B, si chiuse a reti inviolate. Nel febbraio del 2014, il grifone passò al Via del Mare per 4-3 (Miccoli, Beretta, Zigoni per il Lecce; Eusepi, Moscati, Scognamiglio, Sprocati per il Perugia).

Nello specifico, il Perugia di quest’anno, diretto in panchina da Massimiliano Alvini, è un brutto cliente. Miglior difesa del campionato con soli cinque gol presi in otto incontri; una sola gara persa, così come il Lecce, e 13 punti in classifica, a meno due da Coda e compagni. Dopo lo scivolone della prima giornata (2-3 in casa contro l’Ascoli), il Perugia non ha più perso: pareggi con Frosinone, Cosenza, Alessandria e Benevento, vittorie a Cremona e in casa col Brescia. Due le facce note nella rosa del Grifone: Cristian Dell’Orco, in Serie A con Fabio Liverani, due stagioni fa, con esiti, di certo, non memorabili; Mirko Carretta, gallipolino doc classe 1990, due volte a segno al Via del Mare, contro il Lecce, quando indossava la casacca del Matera. In panchina, siede mister Massimiliano Alvini, l’anno scorso in sella alla Reggiana che subì undici reti dai salentini in due gare. Arbitrerà Giua di Olbia.

La nona giornata si aprirà questa sera con l’anticipo tra Alessandria e Crotone e si chiuderà domenica sera col posticipo Spal-Como. poi si ritornerà in campo giovedì sera e lunedì 1° novembre.

Il programma e le designazioni arbitrali:

ven. ore 20.30

Alessandria-Crotone: Santoro di Messina (Cipressa-Barone; IV Calzavara; VAR Fourneau-Rossi L.)

—

sab. ore 14

Benevento-Cosenza: Ghersini di Genova (Sechi-Macaddino; IV Perri; VAR Camplone-Ranghetti)

Lecce-Perugia: Giua di Olbia (Vecchi-Gualtieri; IV Luongo; VAR Paterna-Muto)

Monza-Cittadella: Manganiello di Pinerolo (Costanzo-Rossi C.; IV Frascaro; VAR Banti-Bottegoni)

Ternana-LR Vicenza: Volpi di Arezzo (Tegoni-Fontemurato; IV Cascone; VAR Sacchi-Fiore)

—

sab. ore 16.15

Frosinone-Ascoli: Maggioni di Lecco (Yoshikawa-Pagnotta; IV Giordano; VAR Prontera-Prenna)

—

sab. ore 18.30

Brescia-Cremonese: Aureliano di Bologna (Preti-Margani; IV De Angeli; VAR Serra-Dei Giudici)

—

dom. ore 14

Pisa-Pordenone: Tremolada di Monza (Galetto-Di Giacinto; IV Perenzoni; VAR Pezzuto-Mastrodonato)

—

dom. ore 16.15

Reggina-Parma: Zufferli di Udine (Ceccon-Laudato; IV Carella; VAR Dionisi-Raspollini)

—

dom. ore 20.30

Spal-Como: Abbattista di Molfetta (Rocca-Capaldo; IV Maranesi; VAR Massimi-Colarossi)

—

CLASSIFICA: Pisa 19 – Cremonese 16 – Lecce 15 – Brescia e Ascoli 14 – Benevento, Perugia, Reggina e Cittadella 13 – Frosinone e Cosenza 11 – Parma, Monza e Ternana 10 – Spal e Como 9 – Crotone 7 – Alessandria 4 – LR Vicenza 3 – Pordenone 1.

(foto: Giua di Olbia, ph. Coribello/SS – dati statistici: wlecce.it)