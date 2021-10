SERIE C/C – Virtus Francavilla falcidiata, maxi multa al Taranto: il Giudice sportivo della 10ª

Virtus Francavilla falcidiato dopo la gara di Palermo. Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della decima giornata del girone C di Serie C:

CALCIATORI – Tre giornate per Leonardo Perez (Virtus Francavilla), condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro; due giornate per Marco Perrotta (Palermo); una giornata per Tommaso E. Nobile (Virtus Francavilla, più mille euro di ammenda), Yaye Kanoute (Avellino), Luca Calapai (Catania), Giacomo Rosaia (Catania), Francesco Bontà (Campobasso) Kondu Enyan (Virtus Francavilla), Mirco Miceli (Virtus Francavilla).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Due giornate per Paolo Rizzo (Virtus Francavilla), Roberto Taurino (Virtus Francavilla), per condotte irriguardose nei confronti dell’arbitro, Pietro Sportillo (Virtus Francavilla) per aver pronunciato espressioni blasfeme.

DIRIGENTI – Inibizione sino al 2.11.2021 per Renzo Castagnini (Palermo, a causa di un diverbio acceso con un dirigente avversario e per essersi introdotto nell’area spogliatoi). Inibizione sino al 29.10.2021 per Daniele Flammia (Potenza, condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro) e Antonio Donatiello (Virtus Francavilla, a causa di un diverbio con un dirigente della squadra avversaria)

AMMENDE – 4000 euro al Taranto (per avere i suoi sostenitori lanciato un fumogeno dal settore superiore della tribuna da loro occupato verso quello inferiore, per aver lanciato, al termine della partita, numerosi oggetti di piccole dimensioni verso la squadra ospite, per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e offensivi nei confronti della Città della squadra ospitata, per essere rimasto spento parzialmente l’impianto di illuminazione al 18’ del 1° tempo, provocando la sospensione della gara per 5 minuti); 2000 euro al Bari (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori nell’aver lanciato dal settore curva nord, in occasione della rete del vantaggio, all’interno del recinto di gioco un petardo di grossa entità), al Catania (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori nell’avere, al 30’ del secondo tempo, lanciato dalla tribuna centrale liquido da una bottiglietta all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo al capo); 1000 euro alla Fidelis Andria per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere lanciato, durante la fase di deflusso dallo stadio, appena varcato il cancello di uscita dello stadio, un fumogeno), al Picerno (per avere suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata).

Richiesta di approfondimento, invece, per quanto riguarda i fatti accaduti a Potenza (il calciatore Costa Ferreira ha denunciato di essere stato sputato in volto da un tifoso lucano).

