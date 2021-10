LECCE – Helgason in dubbio per il Perugia. Convocazione in nazionale per due baby giallorossi

Prosegue a gran ritmo la settimana lavorativa del Lecce in preparazione alla sfida di sabato, quando, al Via del Mare, si presenterà il Perugia. Oggi la squadra ha svolto lavoro tecnico e atletico all’Acaya. Baroni ha potuto disporre del gruppo quasi al completo tranne che per Helgason, che si è allenato, anche oggi, a parte ed è l’unico elemento che si può considerare in forte dubbio per la partita contro i grifoni.

Se ne saprà di più domattina, al termine della rifinitura.

Intanto, sia per Alexandru Borbei, sia per Catalin Burnete, è arrivata la chiamata dalla nazionale under 19 rumena per le gare contro Lettonia (10 novembre in trasferta), San Marino (13 novembre in casa) e Turchia (16 novembre in casa).

(foto: TJ Helgason)