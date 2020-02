SERIE D/H – Colpo grosso del Cerignola, il Foggia ne approfitta. Male Taranto, Casarano non pervenuto: il punto dopo la 24ª

La copertina della ventiquattresima giornata del girone H di Serie D è tutta per l’Audace Cerignola. Gli uomini di mister Feola stoppano la corsa del Bitonto capolista condannando i neroverdi alla sconfitta, dopo una striscia di risultati positivi lunga ben diciannove giornate. Gli ofantini salgono a quota 46 punti ad una sola lunghezza dal terzo posto. Il Foggia ringrazia il Cerignola e col terzo successo consecutivo ottenuto nel derby contro il Brindisi accorcia nuovamente, mettendosi a soli due punti dalla vetta; per la formazione mister Ciullo prosegue invece il momento difficile, con il successo che manca da ben otto match, in un 2020 che non ha ancora portato in dote il bottino pieno. Ora la zona playout inizia ad essere più vicina.

Il Sorrento, dopo un solo punto raccolto in due partite, torna al successo e lo fa schiantando il Casarano con un ultratennistico 7-0, che non lascia spazio ad alcuna replica. Risultato clamoroso quello subito dai rossazzurri, che restano comunque agganciati al treno playoff, complice anche la seconda sconfitta consecutiva subita dal Taranto della difficile sfida di Altamura. Per la formazione murgiana che sale a quota 31 punti, si tratta del settimo risultato utile nelle ultime sette uscite. In chiave salvezza, importante affermazione della Fidelis Andria, che, grazie al settimo punto conquistato in tre partite, torna a respirare. L’Agropoli invece incassa una nuova sconfitta, con la società campana, che dovrà far fronte anche alle dimissioni di mister Procopio.

Quarto pareggio in cinque gare per il Nardò. I granata contro il Grumentum non sfruttano la superiorità numerica avuta per larghi tratti della gara, sprecando una ghiotta chance di uscire nuovamente dalle sabbie mobili. Un momento difficile lo vive anche il Gravina di mister Loseto: la formazione murgiana perde il delicatissimo scontro diretto contro il Gladiator, complicando ancor di più la situazione di classifica che vede i gialloblù con sole due lunghezze di vantaggio sul Nardò. Per il Gladiator sei punti conquistati negli ultimi due scontri diretti e classifica che inizia ad essere meno severa.

Dopo ben dieci domenica consecutive, torna al successo il Francavilla e lo fa battendo un Fasano, ormai proiettato alla finale di Coppa Italia. La Gelbison si aggiudica l’importante scontro diretto contro la Nocerina.

La prossima giornata vedrà tre appassionanti sfide, con la capolista Bitonto che sarà di scena a Taranto, mentre il Foggia farà visita ad un Casarano ferito ed in cerca di un immediato riscatto; l’Audace Cerignola ospiterà il Sorrento. Si registrano anche diversi scontri salvezza, tra cui il match del Fanuzzi tra Brindisi e Nardò.