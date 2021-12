SERIE D/H – Cerignola frenato dal Bitonto, in vetta irrompe il Francavilla in Sinni: i tabellini della 15ª giornata

Battendo la Casertana per 2-1, il Francavilla approfitta del pari esterno del Cerignola, nel big-match col Bitonto, per agganciare la vetta della classifica del girone H di Serie D, proprio in condominio con l’Audace. La Nocerina insidia la terza piazza del Bitonto, in virtù della vittoria col Matino, terza consecutiva. Per i biancazzurri di Branà, ora è ultimo posto insieme al Brindisi, che raccoglie un pari contro il Nardò. Continua la striscia positiva del Fasano che si allunga a quattro col pari interno col Nola. Il Nardò ricomincia a fare punti dopo tre ko di fila, cogliendo un pari a Mesagne col Brindisi. Il Casarano allunga la serie senza vittorie: col pari di San Giorgio a Cremano, ora sono nove le gare senza i tre punti per le Serpi.

I tabellini della giornata 15:

BITONTO-A. CERIGNOLA 0-0

BITONTO (4-2-3-1): Martellone; Petta, Lanzolla, Colella, Guarnaccia; Mariani, Manzo, Palumbo (38′ st Piarulli); Lattanzio (23′ st D’Anna), Tutitto, Santoro. All. De Luca.

A. CERIGNOLA (4-3-3): tricarico; Vitiello, Allegrini, Manzo, Dorval; Tascone (34′ st Longo), Agnelli, Maltese (45′ st Giacomarro); Mincica (27′ st Achik), Palazzo (16′ st Malcore), Loiodice. All. Pazienza.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

—

BRINDISI-NARDÒ 1-1

RETI: 5′ pt Esposito (B), 16′ pt Mariano (N)

BRINDISI (4-4-2): Cervellera; Romano (32′ st Alfano), Spinelli, Esposito, Rekik; Silvestro (6′ st Falivene), Galdean, Zappacosta (37′ st Falzetta), Badje (24′ st Merito); Kordic, Bubalo (24′ st Trovè). All. Di Costanzo.

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca; Porcaro, De Giorgi, Masetti, Dorini; Cancelli, Fiorentino, Mariano (41′ st Alfarano); Mancarella; Cristaldi (24′ st Cavaliere), Caputo. All. De Candia.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

—

FASANO-NOLA 1-1

RETI: 29′ pt Losavio (F), 17′ st D’Orsi (N)

FASANO (4-2-3-1): Suma; Del Col, Gorzelewski, Callegari, Bianco; Bernardini (19′ st Battista), Capomaggio; Calabria (19′ st Mucedero), Corvino (32′ st Calemme), Losavio (27′ st Daddabbo); Sosa (19′ st Gomes F.). All. Danucci.

NOLA (3-4-1-2): Torino; D’Ascia, Sicignano, D’Orsi; Donnarumma, Ruggerio, Camara (26′ st Stagliano), Tagora, D’Acampora (49′ st Caliendo); D’Angelo, Figliolia. All. De Stefano.

ARBITRO: Boiani di Pesaro.

NOTE: espulso Gomes Forbes al 31′ st per doppio giallo.

—

FRANCAVILLA-CASERTANA 2-1

RETI: 12′ pt e 39′ st Croce (F), 24′ pt D’Ottavi (C)

FRANCAVILLA (3-5-2): Daniele; Di Ronza, Russo, Nicolao; Cristallo (14′ st Vaughn), Petruccetti (22′ st Langone), Ganci (22′ st Cabella), Melillo, Polichetti; Nolè (32′ st De Marco), Croce. All. Ragno.

CASERTANA (4-3-3): Trapani; Chinappi (42′ st Mansour), Di Somma, Pambianchi, Monti; Feola, Vicente, Vacca; Cusumano (11′ st Nicolau), Liccardi, D’Ottavi (16′ st Rossi). All. Maiuri.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

—

MARIGLIANESE-LAVELLO 3-0

RETI: 39′ pt Aracri, 26′ st e 29′ st Esposito

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; peluso (32′ st Di Dato), De Angelis, De Martino (49′ st Torromacco), Varchetta; De Giorgi, Faiello, Langella; Esposito (38′ st Palumbo), Aracri (31′ st Ragosta), Massaro. All. Sanchez.

LAVELLO (4-3-3): Amata; Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Dell’Orfanello; Addae, Marcellino (1′ st Caruso), Logoluso (18′ st Liurni); Statella, Mercuri, Ouattara (1′ st Herrera). All. Zeman.

ARBITRO: Tagliente di Brindisi.

NOTE: espulso al 36′ st Addae per doppia ammonizione.

—

MOLFETTA-TEAM ALTAMURA 0-0

MOLFETTA (3-5-2): Viola; De Gol, Panebianco, Dubaz; Traorè (38′ st Romio), fedel, Guadalupi (34′ st Gjonaj), Boccadamo, Lobjanidze; pozzebon, Cappiello (47′ st Granado). All. Bartoli.

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2): Spina; Clemente (42′ st Sales), Errico, Mattera, Tazza; Russotto (26′ st Massari), Lucchese, Baradji; Cancelliere (42′ st Lorenzo), Pinto (15′ st Zebro), Molinaro. All. Monticciolo.

ARBITRO: Cortese di Bologna.

—

NOCERINA-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 19′ pt Palmieri (N), 43′ pt Inguscio (M), 19′ st Talamo (N)

NOCERINA (3-4-1-2): Pitarresi; Cason, Donida, Bruno; vecchione, Bovo (1′ st Donnarumma), Cuomo (34′ st Chietti), Esposito; Dammacco; Palmieri (24′ st Saporito), Mazzeo (40′ pt Talamo). All. Cavallaro.

VIRTUS MATINO (3-4-1-2): D’Ippolito; Cavalieri, Nasif, Salto; monopoli (42′ st Ruibal), Calò (21′ st Tarantino), Marin, Taveri (34′ st Pisanello); Inguscio (14′ st Ancora); Meneses, Alemanni (14′ st Graziano). All. Branà.

ARBITRO: Vailati di Crema.

—

ROTONDA-GRAVINA 0-1

RETI: 22′ pt Di Modugno

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Valenti, Leone (20′ st My), Ruano (15′ st Dardan); giordano, Sanzone, Camilleri (1′ st La Vardera), Boscaglia (30′ st Di Giorgio), Anastasio (1′ st Ceesay); Bottalico, Adeyemo. All. Napoli.

GRAVINA (4-4-2): Liso (16′ pt Vicino); Di Modugno, Notaristefano, Giglio, Scalera (12′ st Chiaradia); Gilli, Borgia, Chacon (19′ st Bruno), Krstevski; Tuninetti, Tommasone (16′ pt Popolo). All. Summa.

ARBITRO: Menicucci di Lanciano.

—

SAN GIORGIO-CASARANO 1-1

RETI: 24′ st Onesto (S), 40′ st rig. Dambros (C)

SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Bertolo, Navas; Di Pietro, Caprioli (44′ st Di Franco), Greco (15′ st Ruggiero); Onesto (29′ st Albano), Varela, Raiola (15′ st Mancini). All. Borrelli.

CASARANO (4-3-1-2): Iannì; Signorelli, Rizzo, Sanchez, Coronese; Atteo (36′ st Dellino), Meduri, Montinaro; Prinari; Dambros, Ribeiro (24′ st Avantaggiato). All. Calabuig.

ARBITRO: tesi di Lucca.

—

SORRENTO-BISCEGLIE 2-0

RETI: 24′ pt La Monica, 29′ st rig. Cacace

SORRENTO (3-5-2): Volzone; Manco, Mezavilla, Mansi (13′ st Cacace); Rizzo, La Monica, Virgilio, Carrotta, Romano; Tedesco (13′ st Cassata), Iadaresta (34′ st Gargiulo). All. Cioffi.

BISCEGLIE (4-3-2-1): Martorel; Barletta, Coletti, Urquiza, D’Angelo (1′ st Farinola); Di Prisco, Cozza (25′ st Lorusso), Rubino; ferrante (25′ st Fucci), La Piana; Leonetti. All. Rufini.

ARBITRO: Monesi di Crotone.

(foto Nicola Ragno, allenatore del Francavilla – archivio SalentoSport)