CASARANO – A San Giorgio a Cremano, Dambros evita un altro scivolone

Gara che non passerà agli annali del calcio quella del “Paudice” tra il San Giorgio e il Casarano. Finisce 1-1, risultato che non entusiasma nessuna delle due contendenti, che continuano a stazionare nella zona pericolosa della classifica, separate da due soli punti.

Primo tempo senza emozioni, se si esclude uin colpo di testa di Sanchez che sfiora la porta di Bellarosa.

Il copione non cambia granché nemmeno nella ripresa, sino a metà tempo, quando arriva il vantaggio dei napoletani grazie a Onesto, che, servito da Mancini, è abile a mettere alle spalle di Iannì. Trovato il vantaggio, il San Giorgio amministra bene il pallone e sembra poter portare a casa la pesantissima vittoria. Al minuto 40, però, un fallo di mani in area locale viene sanzionato dall’arbitro, Tesi di Lucca, con la massima punizione. Dal dischetto, trasforma Dambros per l’1-1 finale.

Per il Casarano, domenica prossima, altro scontro salvezza, al “Capozza”, contro il Nola.

—

IL TABELLINO

San Giorgio a Cremano (Na), stadio “Paudice”

mercoledì 8 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 15

SAN GIORGIO-CASARANO 1-1

RETI: 23′ st Onesto (SG), 40′ st Dambros rig. (C)

SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Bertolo, Navas; Di Pietro, Caprioli (44′ st Di Franco), Greco (15′ st Ruggiero); Onesto (29′ st Albano), Varela, Raiola (15′ st Mancini). All. Borrelli.

CASARANO (4-3-1-2): Iannì; Signorelli, Rizzo, Sanchez, Coronese; Atteo (36′ st Dellino), Meduri, Montinaro; Prinari; Dambros, Ribeiro (24′ st Avantaggiato). All. Calabuig.

ARBITRO: Tesi di Lucca.

RISULTATI E CLASSIFICA