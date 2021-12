BRINDISI-NARDÒ – Pari con gol a Mesagne, si muovono (di poco) le rispettive classifiche

A Mesagne, finisce in parità il derby tra Brindisi e Nardò. Un punto che muove le rispettive classifiche, ma che non le muta più di tanto.

I biancazzurri partono col piede giusto e, dopo cinque minuti, sono già in vantaggio: da corner, Galdean trova la testa di Esposito che insacca per il vantaggio brindisino. Al minuto 10, la squadra di Di Costanzo va vicinissima al bis con Rekik, direttamente da corner: sulla linea, salva tutto Petrarca. Alla prima replica, il Nardò trova il pari: tiro di Caputo, irrompe Mariano e fa 1-1. Gol decisamente contestato dai padroni di casa, che reclamano un fuorigioco non segnalato, come anche ricordato da Di Costanzo a fine gara. La gara si affloscia un po’ e, prima del riposo, si segnala una sola palla gol, quella di De Giorgi a cinque dalla fine, su cui è bravissimo Cervellera.

Il Brindisi comincia la ripresa a testa bassa e prova ad attaccare la difesa granata ma è il Nardò a sfiorare il vantaggio su un’uscita a vuoto di Cervellera, su cui ci mette una pezza Galdean. Le due squadre tirano un po’ i remi in barca e provano ad accontentarsi. L’ultima emozione è un tiro di Trovè, disinnescato da Petrarca. Finisce così, 1-1.

Un punto che consente al Brindisi di non essere più da solo in fondo alla classifica, dopo l’aggancio al Matino. Per il Nardò, che sale a quota 15, si sblocca la classifica dopo tre ko di fila.

Domenica prossima: Nardò-San Giorgio, Lavello-Brindisi.

IL TABELLINO

Mesagne, stadio “A. Guarini”

mercoledì 8 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 15

BRINDISI-NARDÒ 1-1

RETI: 5′ pt Esposito (B), 16′ pt Mariano (N)

BRINDISI (4-4-2): Cervellera; Romano (32′ st Alfano), Spinelli, Esposito, Rekik; Silvestro (6′ st Falivene), Galdean, Zappacosta (37′ st Falzetta), Badje (24′ st Merito); Kordic, Bubalo (24′ st Trovè). All. Di Costanzo.

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca; Porcaro, De Giorgi, Masetti, Dorini; Cancelli, Fiorentino, Mariano (41′ st Alfarano); Mancarella; Cristaldi (24′ st Cavaliere), Capuro. All. De Candia.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

NOTE: ammoniti Spinelli, Kordic (B), Capuro, Porcaro. Rec 1+4.

(foto: una fase dell’incontro – US Brindisi FC)