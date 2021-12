LECCE – Strefezza e Di Mariano fanno preoccupare Baroni: il report dell’allenamento

Seduta mattutina al Comunale di San Pietro in Lama per il Lecce di Marco Baroni. Hanno lavorato a parte, oltre agli infortunati Coda e Tuia, anche Strefezza e Di Mariano, così come successo ieri. Un grattacapo non da poco per il tecnico giallorosso, che potrebbe vedersi privato dell’intero attacco titolare. Per domani, altra seduta mattutina, stavolta al Via del Mare, aperta agli organi di stampa. Al termine dell’allenamento, si presenterà in sala stampa capitan Fabio Lucioni.

Intanto, è stato designato l’arbitro della supersfida di sabato all’Arena Garibaldi di Pisa. Sarà il signor Orsato di Schio, arbitro internazionale, coadiuvati dagli assistenti arbitrali Giallatini e Preti; quarto uomo, Bitonti. Al Var, Abisso e Galetto.

(foto: G. Strefezza, ph Coribello/SalentoSport)