SERIE D/H – Il Casarano fa un favore al Cerignola. In coda, tutto può ancora succedere. I tabellini della 30ª

Il Casarano fa un grosso favore al Cerignola, frenando la rincorsa del Francavilla in Sinni che coglie un solo punto al “Capozza”, per di più a tempo scaduto. I dauni continuano a volare: battono 3-2 la Nocerina e si portano a +8 sul Francavilla e a +10 sul Bitonto (che pareggia in extremis a Bisceglie). In zona playoff vince solo la Casertana (3-2 al Lavello in zona Cesarini). Pareggio casalingo per il Fasano col Sorrento, la squadra di Danucci conserva il quarto posto dall’assalto della stessa Nocerina.

Il pareggio conquistato col Francavilla porta il Casarano a quota 36, al decimo posto e con quattro punti di vantaggio sulla zona playout. Nulla è ancora deciso, giacché di giornate ne mancano ancora otto e con 24 punti a disposizione, può succedere ancora di tutto. Fuori dalla zona playout, al momento, c’è anche il Brindisi che impatta per 2-2 ad Altamura. Chiudono la classifica Nardò (28) e Matino (21). Dal Casarano (36) al Matino, sono ancora tutte in gioco, anche perchè sono diverse, ancora, le gare da recuperare. I tabellini della 30esima:

A. CERIGNOLA-NOCERINA 3-2

RETI: 4′ pt Dammacco (N), 18′ pt Longo (C), 24′ st Mancino (N), 25′ st Loiodice (C), 32′ st rig. Malcore (C)

A. CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Vitiello, Allegrini, Sirri, Dorval; Maltese (21′ st Mincica), Agnelli, Longo (36′ st Russo); Achik (21′ st Tascone), Malcore (41′ st Palazzo), Loiodice (37′ st Strambelli). All. Pazienza.

NOCERINA (3-5-2): Venditti; Bruno (12′ pt Scrugli), Donida, Garofalo; Chietti (14′ st Stojanovic), Bovo, Saporito, Vecchione (36′ st Talamo), Esposito (38′ pt Cuomo); De Martino (7′ st Mancino), Dammacco. All. Cavallaro.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia.

—

BISCEGLIE-BITONTO 1-1

RETI: 17′ st Crisci (BI), 45′ st Addae (BT)

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza, Marino (32′ pt Coletti), Ligorio; Rubino, Liso (28′ st Barletta), Bottari, Ferrante (16′ st Crisci), Farinola; Izco, Acosta. All. Rufini.

BITONTO (3-4-3): Cannizzaro; Colella, Lanzolla, Lacassia (22′ st Riccardi); Palumbo (10′ st Stasi), Manzo, Addae, Piarulli; Lattanzio (32′ st Taurino), Santoro, D’Anna (15′ st Iadaresta). All. Potenza.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

—

CASARANO-FRANCAVILLA IN S. 1-1

RETI: 27′ st Dellino (C), 49′ st De Marco (F)

CASARANO (3-4-1-2): Iannì; Mele, Sanchez, Raimo; Dambros Lo. (26′ st Santarcangelo), Logoluso, Meduri, Avantaggiato; Montinaro; Dambros Lu. (46′ st Tedesco), Prinari (26′ st Dellino). A disp.: Montoya, Greco, Perdicchia, Chiatante, De Stefano, Marchionna. All.: Monticciolo.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Di Ronza (34′ st Gentile), Ferrante, Russo; Vaughn (23′ st Cristallo), Langone (19′ st Petruccetti), Ganci, Melillo (43′ st De Marco), Polichetti; Croce, Nolè. A disp.: Daniele, Nicolao, Tribuno, Cabella, Antonacci. All.: Ragno.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.

—

CASERTANA-LAVELLO 3-2

RETI: 5′ pt rig. Tapia (L), 9′ pt rig. Favetta (C), 24′ pt Vacca (C), 29′ st aut. Rainone (L), 49′ st Nicolau (C)

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Munoz, Colacicchi, Rainone, Monti; Feola A. (43′ st Carannante), Vacca (21′ st Vicente); Mansour (28′ st Kosovan), Maresca (13′ st D’Ottavi), Felleca (43′ st Nicolau); Favetta. All. Feola V.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa; Militano (45′ st Puleo), Marcellino, Caruso (31′ st Grande); Tapia (24′ st Marrale), Basrak (18′ st Ouattara), Sessa (1′ st Mannina). All. Zeman.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

—

FASANO-SORRENTO 1-1

RETI: 24′ pt rig. Cacace (S), 34′ pt Battista (F)

FASANO (4-2-3-1): Ceka; Del Col, Camara, Gorzelewski, Bianco; Capomaggio, Bernardini; Losavio (21′ st Lezzi), Battista, Forbes (31′ st Richella); Sosa. All. Danucci.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Rizzo, Cacace, Acampora, Manco; La Monica, Virgilio, Cassata (15′ st Diop); Petito (36′ st Mansi), Ripa, Tedesco (15′ st Gargiulo). All. Cioffi.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

—

GRAVINA-MARIGLIANESE 0-0

GRAVINA (4-4-2): Mascolo; Di Modugno, Chiaradia (14′ st Galardi), Giglio, Kharmoud; Gillik, Borgia (25′ st Scalisi), Tuninetti, Diop; Chacon, Tommasone (22′ st Musa Leigh). All. Summa-Ragone.

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; Micillo, Arrivoli, Palumbo, Varchetta; Tommasini, Faiello, Langella, Esposito; Aracri (37′ st Marzano), Rimoli (22′ st Massaro). All. Sanchez.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

—

MOLFETTA-SAN GIORGIO 3-1

RETI: 10′ pt aut. Giambuzzi (SG), 30′ pt e 6′ st Guadalupi (M), 42′ st Kordic (M)

MOLFETTA (3-5-2): Viola; Pinto, De Gol, Demoleon; Giambuzzi, Guadalupi, Monaco (22′ st Traorè), Fedel, Dubaz; Pozzebon (30′ st Kordic), Genchi (3′ st Cappiello). All. Bartoli.

SAN GIORGIO (4-4-2): Bellarosa; Guarino (46′ st Greco), De Siena (32′ st Luongo), Caprioli (20′ st Argento), Cassese; Raucci, Ruggiero (20′ st Bozzaotre), Navas, Varela; Mancini, Onesto. All. Ambrosino.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate.

—

NARDÒ-VIRTUS MATINO 0-0

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca; Alfarano, De Giorgi, Romeo (9′ st Trinchera), Masetti; Mengoli, Cancelli, Caracciolo; Mancarella; Puntoriere (9′ st Cristaldi), Caputo (25′ st Cavaliere). A disp. Rollo, De Feo, Mariano, Valzano, Dorini, Gallo. All. De Candia.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Maxime, Meola, Patronelli; Monopoli, Calò (35′ st Fina), Tarantino, Inguscio, D’Andria; Malonga (21′ st Stauciuc), Morra (21′ st Palmisano). A disp. Convertini, Michel, Rantucho, Cimino, Gramegna, Giannotta. All. Branà.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

NOTE: espulso al 32′ st Mengoli (N) per doppia ammonizione.

—

NOLA-ROTONDA rinviata a data da destinarsi

—

TEAM ALTAMURA-BRINDISI 2-2

RETI: 38′ pt Abreu (TA), 48′ pt rig. Tedesco (TA), 26′ st e 38′ st Meneses (B)

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Spina; Clemente, Tazza, Sall, Mattera; Cancelliere, Lucchese (27′ st Ziello), Serra (40′ st Russotto); Tedesco, Baradji (41′ st Kanoute), Abreu (24′ st Molinaro). All. Dibenedetto.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli (20′ st Cervellera); Romano, Silvestro, Triarico (32′ st Zappacosta); Galdean, Esposito, Trovè (1′ st Morleo), Spinelli, Lopez; Pinto (1′ st Meneses), Colaci (20′ st Rekik). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Pasculli di Como.

NOTE: Espulso Tedesco (TA) al 4′ st.

(foto: Nardò-Matino, Leuci in azione – ph Coribello/SalentoSport)