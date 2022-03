TARANTO – Sicilia amara: cinque reti subite a Palermo in un match mai in discussione

Brutta figura del Taranto al “Barbera“. Gli ionici, dopo uno stop di due settimane causa Covid, sfornano una prova vergognosa, derivata anche dalla condizione fisica non all’altezza della situazione. Il Palermo si porta avanti dopo tre minuti con Luperini e chiude la contesa già nel primo tempo con la doppietta di Brunori. Il Taranto accorcia con Di Gennaro, ma poi ancora Luperini e Soleri calano il pokerissimo. Zullo firma la seconda marcatura ionica.

LA CRONACA: Pronti via ed il Taranto va subito sotto: al 3′ Luperini colpisce indisturbato di testa dopo un corner e porta in vantaggio i suoi. Al 5′ è ancora la formazione rosanero a farsi pericolosa: il rasoterra di Valente è debole. Il Taranto risponde al 6′ con una bella conclusione di Di Gennaro, Pelagotti si supera e manda in angolo. Sugli sviluppi di questo corner il diagonale di Giovinco viene deviato ancora sul fondo. Al 14′ Chiorra con il corpo chiude lo specchio a Brunori. Il Taranto si fa pericoloso al 24′: Saraniti da due passi non riesce a trovare la zampata vincente. Il Palermo sfiora il raddoppio al 28′ con un sinistro a giro di Brunori che termina di pochissimo fuori. Un minuto più tardi il Taranto va vicino al pari con Pacilli: l’esterno non riesce ad incidere con il sinistro in corsa e spedisce alto. Il Taranto crolla al 36′ quando arriva il raddoppio siciliano: Brunori riceve una palla dalla corsia di destra da Valente e di piatto batte Chiorra. Al 41′ arriva un gol ed è sempre del Palermo: Brunori dopo una serie di batti e ribatti in area si vede arrivare la sfera tra i piedi e non perdona la retroguardia ospite. Dopo un minuto di recupero finisce una prima frazione di gioco horror per gli ionici.

Nel secondo tempo il Taranto accorcia le distanze al 51′: De Maria pesca Di Gennaro che di precisione batte Pelagotti. Al 55′ Chiorra si supera mandando in angolo il tiro di Valente che si era presentato da solo davanti all’estremo difensore. Al 60′ ancora rosanero: palla vagante in area piccola Luperini a porta vuota non riesce a colpire e poi non sfrutta un’altra occasione capitata tra i suoi piedi. Al 69′ arriva il poker siciliano: Luperini calcia da fuori la deviazione di Benassai beffa Chiorra e sfera che entra in rete. Il Taranto non riesce a reagire, all’89’ De Rose a tu per tu con Chiorra si fa respingere la conclusione. Al 92′ arriva il pokerissimo dei padroni di casa: Soleri di precisione sigla la quinta rete in contropiede. Al 93′ arriva la seconda marcatura del Taranto: Zullo trova la deviazione vincente dopo una punizione dalla sinistra. La sfera termina in rete e l’arbitro decreta la fine della gara. Si conclude con una pesantissima sconfitta per i rossoblù il recupero della ventiduesima giornata. Domenica allo Iacovone arriverà la Juve Stabia.

IL TABELLINO

Palermo, stadio “Renzo Barbera”

mercoledì 30 marzo 2022, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – recupero giornata 22

PALERMO-TARANTO 5-2

RETI: 3′, 69′ Luperini (P), 36′, 41′ Brunori (P), 51′ Di Gennaro (T), 90+2′ Soleri (P), 90+3′ Zullo (T)

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti – Giron, Marconi, Lancini, Accardi – De Rose, Dall’Oglio (46′ Damiani) – Floriano (73′ Felici), Luperini (87’Fella), Valente (80′ Silipo) – Brunori (73′ Soleri). A disp.: Massolo, Crivello, Silipo, Somma, Fella, Buttro, Perrotta, Doda. All.: Mauro Nardini (Baldini non presente causa Covid).

TARANTO (4-3-3): Chiorra – De Maria (83′ Mastromonaco), Benassai, Zullo, Riccardi – Labriola, Di Gennaro (64′ Ferrara), Civilleri (83′ Cannavaro) – Giovinco (57′ Santarpia), Saraniti, Pacilli (57′ Manneh). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Turi. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Federico Longo di Paola (Giorgi-Vettorel; IV Catanoso).

NOTE: Ammoniti: Dell’Oglio (P), Di Gennaro (T), Benassai (T), Damiani (P), Civilleri (T), Soleri (P).

(foto: Brunori contrastato da Zullo – ph Facebook Palermo)