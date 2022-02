SERIE D/H – Brindisi vede la luce, Nardò e Matino sempre più giù. In vetta frenano tutte: i tabellini della 26ª

Rallentano le prime in classifica dopo la 26esima giornata di Serie D girone H. L’Audace Cerignola capolista non va oltre lo 0-0 a Bisceglie ma il Bitonto non ne approfitta, pareggiando per 2-2 sul campo del Fasano. Pari anche per il Francavilla a Molfetta, perde il Gravina in casa con la Casertana e per i murgiani è la terza sconfitta di fila. La Nocerina, ora, si fa sotto e insidia la quinta piazza: i campani superano in trasferta il Nardò e si portano a meno uno dalla zona playoff. In coda, altro successo pesantissimo del Brindisi sul campo del San Giorgio. I biancazzurri adriatici sono alla terza vittoria consecutiva e ora vedono la zona salvezza diretta a soli tre punti. Un progresso straordinario dopo un girone d’andata ampiamente al di sotto delle aspettative. Scivola sempre più in giù il Nardò (quinto ko di fila), che, comunque, deve recuperare tre gare. Passettino dopo passettino, si porta in zona più tranquilla il Casarano (sette punti su nove nelle ultime tre). Ormai disperata la situazione del Matino, che, ad Altamura, incassa la 18esima sconfitta stagionale.

I tabellini della settima di ritorno:

BISCEGLIE-A. CERIGNOLA 0-0

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Marino, Coletti, Ligorio; Rubino (40′ st Izco), Liso, Cozza, Ferrante (30′ st Fucci), Farinola; Coria (34′ st Sandomenico), Acosta. All. Cazzarò.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Dorval, Allegrini, Sirri, Russo; Giacomarro, Spinelli, Tascone (38′ st Botta); Strambelli (45′ st Achik), Palazzo, Loiodice (12′ pt Ciccone). All. Pazienza.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.

—

CASARANO-LAVELLO 1-1

RETI: 6’ Basrak (L), 80’ Tedesco (C)

CASARANO (4-4-2): Iannì; Raimo, Coronese (46’ Fontana), Rizzo (78’ Sanchez), Vitofrancesco; Logoluso (60’ Dellino), Signorelli, Atteo, Montinaro; Prinari (78’ Tedesco), D’Ambros Lu. (84’ Meduri). A disp.: Montoya, Dambros Lo., Meduri, Dellino, De Stefano, Tedesco, Sanchez, Greco. All.: Alessandro Monticciolo.

LAVELLO (4-4-2): Chironi; Massa, Oraita, Di Fulvio, San Ramon; Militano (90’ Verdirosi), Dominguez, Grande (64’ Caruso), Tapia (64’ Outtara); Sessa, Basrak (74’ Marcellino). A disp.: Carretta, Mannina, Larocca, Tavarone, Marrale. All.: Karel Zeman.

ARBITRO: Guido Verrocchi della sezione di Sulmona.

—

FASANO-BITONTO 2-2

RETI: 30′ pt Camara (F), 41′ pt Lattanzio (B), 14′ st Santoro (B), 25′ st Corvino (F)

FASANO (4-3-3): Ceka; Del Col, Bianco, Lezzi, Camara (29′ st Losavio); Gorzelewski, Calabria, Bernardini (9′ st Battista); Sosa (28′ st Callegari), Corvino, Gomes Forbes (16′ st Richella). All. Perrone.

BITONTO (3-4-3): Figliola; Petta, Lanzolla, D’Anna (19′ st Turitto); Lattanzio, Piarulli (39′ st Mariani), Santoro (41′ st Iadaresta), Guarnaccia; Palumbo, Lacassia, Addae (30′ st Biason). All. De Luca.

ARBITRO: Iannello di Messina.

NOTE: espulso Lattanzio (B) al 42′ pt.

—

GRAVINA-CASERTANA 0-1

RETI: 30′ pt Vacca

GRAVINA (4-5-1): Mascolo; Giglio, Gilli, Chiaradia, Di Modugno (39′ st Macario); Kharmoud, Borgia (12′ st Krvtevski), Scalisi (37′ st Galardi), Tommasone (40′ st Bruno), Tininetti (32′ st Scalera); Diop. All. Summa-Ragone.

CASERTANA (4-3-3): Carotenuto; Salto, Munoz, Monti, Colacicchi; Kosovan (41′ st Carannante), Vicente, Vacca (38′ st Feola A.); Mansour (44′ st Rainone), Favetta (41′ st Diaz), Maresca (21′ st D’Ottavi). All. Feola V.

ARBITRO: Peletti di Crema.

—

MOLFETTA-FRANCAVILLA 1-1

RETI: 3′ st rig. Croce (F), 21′ st Giambuzzi (M)

MOLFETTA (3-4-3): Viola; Lobjanidze, Monaco, Gjonaj (40′ st Guadalupi); Pozzebon (36′ st Kordic), Demoleon, Genchi (20′ st Cappello), Fedel; Colella (13′ st Traorè), Dubaz, Giambuzzi. All. Bartoli.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Vaughn, Nicolao, Ganci; Russo, Ferrante, Melillo (30′ st Polichetti), Petruccetti (36′ st gentile), Antonacci; Nolè (36′ st De Marco), Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

—

NARDÒ-NOCERINA 0-2

RETI: 4′ pt Dammacco, 27′ st Palmieri

NARDÒ (4-3-3): Petrarca; Alfarano (1′ st Valzano), De Giorgi, Trinchera, Dorini (1′ st Caracciolo); Mengoli, De Feo (28′ st Puntoriere), Mancarella (37′ st Gallo); Mariano, Cristaldi (24′ st Cavaliere), Caputo. All. Manca (De Candia squal.).

NOCERINA (3-5-2): Venditti; Scrugli, Donida, Garofalo; Chietti (36′ pt Cuomo), Vecchioni, Donnarumma (44′ st Menichino), Mancino (16′ st Palmieri), Saporito; Dammacco (24′ st Talamo), De Martino (10′ st Esposito). All. Cavallaro.

ARBITRO: Ranieri di Como.

—

NOLA-MARIGLIANESE 1-1

RETI: 33′ pt Coratella (N), 36′ pt Aracri (M)

NOLA (4-3-1-2): Cappa; Togora, Cassandro, D’Orsi, D’Ascia (33′ st Corbisiero); Caliendo, Acampora, Zito (20′ st Sicignano); Ruggiero, Coratella (20′ st Di Dato), Figliolia. All. Condemi.

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; Micillo (7′ pt Pantano), Varchetta, Tommasini (33′ st De Giorgi), Arrivoli; De Martino, Langella, Marzano (31′ st Palumbo), Faiello; Aracri, Esposito. All. Sanchez.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.

—

SAN GIORGIO-BRINDISI 0-1

RETI: 32′ st Badje

SAN GIORGIO (3-5-2): Bellarosa; Landolfo (39′ st Onesto), Cassese, Sepe; Ruggiero (12′ st Bozzaotre), Navas, Caprioli (16′ st Scalzone), Argento, Raucci; Raiola, Varela. All. Ambrosino.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Romano, Spinelli, Stranieri, Morleo; Zappacosta (21′ st Triarico), Galdean, Silvestro (49′ st Esposito), Colaci (31′ st Maiore); Lopez (42′ st Meneses), Badje (46′ st De Luca). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Negro di Prato.

NOTE: espulso Navas (S) al 47′ st.

—

SORRENTO-ROTONDA 2-1

RETI: 30′ pt Gonella (R), 40′ pt Acampora (S), 27′ st rig. Ripa (S)

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Manco (31′ st Romano), Mezavilla, Acampora; Rizzo, La Monica (25′ st Diop), Virgilio, Selvaggio (6′ st Petito), Gargiulo (31′ st Mansi); Tedesco (6′ st Cassata), Ripa. All. Cioffi.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Saverino, Ruano (31′ st Baldeh), Giordano; Sanzone, Passaro, Garritano, Ceesay (8′ st De Foglio), Palermo; Gonella, Ferreira Da Luz (21′ st Corrado). All. Catalano.

ARBITRO: Palmieri di Conegliano.

NOTE: espulso Giordano (R) al 36′ st.

—

TEAM ALTAMURA-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 20′ pt e 8′ st Cancelliere (A), 2′ st Stauciuc (M)

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente (28′ st Errico), Sall, Mattera; Cancelliere, Baradji (34′ st Casiello), Lucchese, Russotto, Tazza; Abreu (45′ st Tedesco), Molinaro (21′ st Lo Russo). All. Calabrese.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Rantucho, Maxime, Prete (42′ pt Stauciuc); Monopoli, Giannotta (9′ st Fina), Calò, Inguscio (34′ st Ancora), Patronelli; Morra, Palmisano. All. Branà.

ARBITRO: Loiodice di Collegno.

(foto: l’allenatore del Brindisi, Nello Di Costanzo)