NARDÒ – Anche con la Nocerina è buio pesto: da Ugento arriva la quinta sconfitta di fila

Nardò in caduta libera. A Ugento, i granata imbroccano la quinta sconfitta consecutiva contro la Nocerina che passa con le reti di Dammacco e Palmieri. Per la squadra di Pasquale De Candia, ora, si fa dura: la classifica dice penultimo posto, sebbene con tre gare da recuperare, ma la crisi di risultati registrata nel nuovo anno è sotto gli occhi di tutti.

Eppure il Nardò era partito bene, colpendo un palo con Alfarano. Poi, il buio: al 4′ è vantaggio ospite con Dammacco che, dal limite, stoppa e infila alle spalle di Petrarca. I salentini provano a reagire subito con Mengoli, dalla distanza, ma Venditti si fa aiutare ancora una volta dal palo e l’occasione sfuma. Sino al riposo, due buone occasioni per la Nocerina con Mancino e Garofalo e un paio di punizioni di Caputo, senza esito.

Il Toro ritorna in campo con un piglio più determinato, creando qualche grattacapo alla difesa salernitana, ma è ancora la Nocerina a trovare la via del gol con Palmieri che sfrutta un errato disimpegno di Valzano verso Petrarca e lo infila senza pietà.

Finisce così e per il Nardò arriva la tredicesima sconfitta stagionale. Silenzio stampa in società. Non dovrebbero, comunque, esserci scossoni sulla panchina di De Candia.

Domenica prossima, il calendario prevede la sfida sul campo del Lavello.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 27 febbraio 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 26

NARDÒ-NOCERINA 0-2

RETI: 4′ pt Dammacco, 27′ st Palmieri

NARDÒ (4-3-3): Petrarca; Alfarano (1′ st GValzano), De Giorgi, Trinchera, Dorini (1′ st Caracciolo); Mengoli, De Feo (28′ st Puntoriere), Mancarella (37′ st Gallo); Mariano, Cristaldi (24′ st Cavaliere), Caputo. All. Manca (De Candia squal.).

NOCERINA (3-5-2): Venditti; Scrugli, Donida, Garofalo; Chietti (36′ pt Cuomo), Vecchioni, Donnarumma (44′ st Menichino), Mancino (16′ st Palmieri), Saporito; Dammacco (24′ st Talamo), De Martino (10′ st Esposito). All. Cavallaro.

ARBITRO: Ranieri di Como.

RISULTATI E CLASSIFICA

(la squadra scesa in campo ieri a Ugento – ©Cardone)