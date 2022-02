VIRTUS MATINO – Sfortuna, errori, infortuni: ko anche ad Altamura

I soliti ingredienti di stagione: sfortuna, imprecisione e qualche errore di troppo. La Virtus Matino esce sconfitta anche dal “Tonino D’Angelo” di Altamura ma, come spesso succede, a testa alta.

Branà perde subito il rientrante Prete per un nuovo infortunio dopo 20 minuti e al 22′ i murgiani passano con Cancelliere. La replica salentina è affidata a un tiro di Calò che non riesce a spedire il pallone in porta dopo una mischia in area locale.

La Virtus pareggia in avvio di ripresa con Stauciuc, alla prima rete in maglia biancazzurra ma a metà tempo subisce il 2-1 sempre con Cancelliere. Avanti a testa bassa, i salentini vanno vicini al pari nei minuti finali con Calò, ma senza riuscirci.

Domenica prossima, gara casalinga contro il Gravina.

IL TABELLINO

Altamura (Ba), stadio “T. D’Angelo”

domenica 27 febbraio 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 26

TEAM ALTAMURA-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 22′ pt e 9′ st Cancelliere (A), 2′ st Stauciuc (M)

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente (28′ st Errico), Sall, Mattera; Cancelliere, Baradji (34′ st Casiello), Lucchese, Russotto, Tazza; Abreu (45′ st Tedesco), Molinaro (21′ st Lo Russo). All. Calabrese.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Rantucho, Maxime, Prete (42′ pt Stauciuc); Monopoli, Giannotta (9′ st Fina), Calò, Inguscio (34′ st Ancora), Patronelli; Morra, Palmisano. All. Branà.

ARBITRO: Loiodice di Collegno.

