CASARANO – Tedesco riprende Basrak, pareggio col Lavello tra gli applausi del ‘Capozza’

Un punto per parte tra Casarano e Lavello, nell’anticipo della gara valida come settima giornata di ritorno.

Bastano sei minuti agli ospiti per andare in vantaggio. Calcio d’angolo di San Roman e di testa, solo al centro dell’area piccola, insacca Basrak. Al 14’ il Lavello raddoppia con Di Fulvio al termine di un’azione rocambolesca, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Pericolo scampato per il Casarano che subisce l’iniziativa avversaria. Al 28’ il Casarano sfiora il pareggio, con Dambros che tenta di beffare l’estremo difensore ospite, ma la palla va a colpire il palo. Al 31’ Basrak di testa sradica la palla dalle mani di Iannì e le mette dentro, ma il direttore di gara non ha alcun dubbio nel fischiare fallo ai danni del portiere. Il Casarano non riesce a rendersi pericoloso, anche a causa della buona disposizione in campo degli uomini di mister Zeman.

La ripresa si apre con gli ospiti in attacco. Al 46’ gran botta dal limite di Militano di poco fuori misura. Al 61’ splendida rovesciata di Prinari che si alza la palla e calcia in porta, chiamando Chironi agli straorinari. Al 69’ occasionissima per gli ospiti. Sessa serve in area Outtara. Il neo entrato calcia a botta sicura, ma a metterci una pezza ci pensa Rizzo, che sventa sulla linea, tra le proteste del Lavello che recrimina per un tocco di mano del difensore rossoazzurro. Al 72’ ancora Lavello. Outtara si defila sull’uscita di Iannì e prova la conclusione a girare. Palla di poco fuori. Nel momento migliore del Lavello, il Casarano riesce a pareggiare i conti con Tedesco, entrato in campo da soli due minuti. La punta rossoazzurra finalizza di testa un passaggio di Vitofrancesco, mettendo la sfera all’angolino dove Chironi non può arrivare. Sul finale i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con Vitofrancesco che in corsa, da distanza ravvicinata, indirizza in porta, ma l’estremo difensore ospite compie il miracolo. Nei minuti di recupero Casarano in avanti, ma il risultato non cambia.

I rossazzurri escono tra gli applausi del pubblico. Tornerà in campo mercoledì per il recupero in trasferta con l’Altamura.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 26 febbraio 2022, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 26

CASARANO-LAVELLO 1-1

RETI: 6’ Basrak (L), 80’ Tedesco (C)

CASARANO (4-4-2): Iannì; Raimo, Coronese (46’ Fontana), Rizzo (78’ Sanchez), Vitofrancesco; Logoluso (60’ Dellino), Signorelli, Atteo, Montinaro; Prinari (78’ Tedesco), D’Ambros Lu. (84’ Meduri). A disp.: Montoya, Dambros Lo., Meduri, Dellino, De Stefano, Tedesco, Sanchez, Greco. All.: Alessandro Monticciolo.

LAVELLO (4-4-2): Chironi; Massa, Oraita, Di Fulvio, San Ramon; Militano (90’ Verdirosi), Dominguez, Grande (64’ Caruso), Tapia (64’ Outtara); Sessa, Basrak (74’ Marcellino). A disp.: Carretta, Mannina, Larocca, Tavarone, Marrale. All.: Karel Zeman.

ARBITRO: Guido Verrocchi della sezione di Sulmona. ASSISTENTI: Francesco De Santis della sezione di Avezzano e Matteo Siracusano della sezione di Sulmona.

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura: 15 gradi. Terreno in condizioni discrete. Gara iniziata con 5’ di ritardo su disposizione della FIGC per il conflitto russo-ucraino. Ammoniti: 36’ Chironi (L), 53’ Di Fulvio (L), 61’ Rizzo (C), 61’ Militano (L). Espulsi: -. Recupero: – pt, 6’ st.

(foto: SalentoSport)