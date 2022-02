LECCE – Baroni cerca riscatto: “Non vincere mi porta dolore, a Monza vogliamo grande gara”. I convocati

Nuovamente vigilia di campionato in casa giallorossa, dove il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa il big match di domani in casa del Monza.

Il tecnico ha aperto parlando dell’avversario di giornata: “Si incontra la squadra che in assoluto ha fatto di più sul mercato ed ha una rosa che non ha bisogno di essere descritta. Oggettivamente hanno speso cifre importanti. Si incontrano due squadre che giocano a calcio e sarà una partita bella, interessante. Le squadre hanno un tasso tecnico importante. Il Monza non sbaglierà partita, questo lo sappiamo. Giocano in casa ed hanno tutto per fare una grande partita, cosa che dobbiamo anche fare noi consapevoli nel seguito importante che avremo“.

Poi un approfondimento sull’attacco: “Asencio si sta avvicinando, come Simic, alla condizione migliore. Dunque piano piano prevedo un inserimento, anche perché è un elemento motivato, vuole darci una mano e si è lanciato una sfida importante. Per Rordriguez non è un problema di ruolo. Non è una prima punta classica ma può giocare in quel ruolo come ha fatto Olivieri quando non c’era Coda. Noi ci stiamo lavorando da esterno perché, con le sue particolari caratteristiche, può esprimersi al meglio. E’ un reparto che funziona, non a caso è il migliore. Pablo è un elemento come altri, come Ragusa o Listkowski, che da titolari o quando entrano devono dare contributi importanti. Anche mercoledì nel finale abbiamo avuto occasioni importanti per pareggiare, segno che si entra e si può dare contributi importanti al di là dalla formazione titolare dal quale nessuno deve sentirsi escluso”.

Infine, riguardo il morale del collettivo: “Quando non vinci il dolore è forte, anche fisico come nel mio caso, questo è normale e devi fare in modo di cacciarlo via. Per quanto mi riguarda ne ho abbastanza così come i ragazzi. Avevamo preparato il match bene, l’idea era tutt’altra rispetto a quello che è stato l’esito. Nel nostro lavoro abbiamo sempre nuove egrandi prove per rifarti e, anche se il rammarico non mi piace dire che si metta alle spalle, la testa deve essere tutta sul nuovo appuntamento con grandissima motivazione”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Vera, Lucioni, Simic, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca, Tuia

CENTROCAMPISTI: Helgason, Bjorkengren, Hjulmand, Blin, Majer, Gargiulo

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Rodriguez, Strefezza, Asencio

Non convocati: Benzar, Faragò (inf.), Dermaku (inf.), Di Mariano (inf.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)