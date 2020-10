SERIE D/H – Brindisi e Sorrento avanti di rigore, ko Andria e Molfetta: i tabellini della 5ª (semi)giornata

Quinto turno in versione fortemente ridotta, quello andato in scena ieri in Serie D girone H. Si sono giocate solamente quattro partite, mentre Puteolana-Team Altamura, Casarano-Taranto, Gravina-Fasano, Real Aversa-Nardò e Cerignola-Portici sono state rinviate per contagi da Covid.

I tabellini della quinta giornata.

BRINDISI-F. ANDRIA 1-0

RETI: 16′ pt rig. Palazzo

BRINDISI: Pizzolato, Boccadamo, Sicignano, D’Angelo, Nives, Palumbo (22′ st Pizzolla), Botta, Clemente, Cerone, Lacarra, Palazzo (37′ st Iaia). All. De Luca.

F. ANDRIA: Anatrella, Lacassia, Carullo (23′ st Venturini), Busetto (41′ pt Manzo), Fontana Paparusso, Notaristefano (1′ st Zingaro), Bolognese, Cristaldi (23′ st Diwomo), Prinari, Russo (25′ st Minicleri). All. Panarelli.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

NOTE: espulso Cerone al 31′ st per doppia ammonizione.

SORRENTO-MOLFETTA 1-0

RETI: 76′ Cunzi rig.

SORRENTO: Scarano, Gargiulo Ale., Cacace, Mezavilla, Basile, La Monica, Mancino (62′ Cassata), Camara, Masullo, Cunzi (82′ Procida), Liccardi (70′ Gargiulo Alf.). All. Piccolo.

MOLFETTA: Tucci, Forte (84′ Saani), Pinto, Diallo, Cianciaruso, Marolla, Caprioli, Dubaz, Varriale (75′ Afri Derbe), Triggiano, Lavopa (68′ Mingiano. All. Bartoli.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

BITONTO-LAVELLO 1-1

RETI: 12′ pt Pozzebon (B), 21′ st Burzio (L)

BITONTO: Figliola, Di Modugno, Nannola (4′ st Piarulli), Mariani, Petta, Sirri, Palmisano (27′ st Colella), Capece, Pozzebon, Triarico, Lattanzio (30′ st Taurino). All. Anaclerio (Ragno squal.).

LAVELLO: Franetovic, Dell’Orfanello (14′ pt Corna), Vitofrancesco, Bruno, Longo, Burzio, Herrera (14′ sty Alvarez), Liurni, Giunta, Brunetti, Mercuri (14′ st Militano). All. Zeman.

ARBITRO: Gallo di Castellammare.

AZ PICERNO-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 6′ pt Dettori, 42′ pt Albadoro

AZ PICERNO: Giuliani, Caiazza, Dametto, Girasole, Leone (11′ st Parisi), Pitarresi, Dettori, Zito (18′ st D’Angelo), Guerra, Albadoro (22′ st Iadaresta), Esposito (39′ st Finizio). All. Ginestra.

FRANCAVILLA: Chingari, Dopud (13′ st Cappiello), Pagano, Cabrera, Morleo, Petruccetti (1′ st Caponero), Galdean, Navas, Nicolao, Nolè, Pisanello. All. Lazic.

ARBITRO: Mihalache di Terni.