FJ GALLIPOLI-BRILLA CAMPI – La Fiamma in versione tennistica, Carrozza e compagni praticamente perfetti

Termina con un tennistico 6-1 in favore dei padroni di casa, uno dei match di cartello della quarta giornata del campionato di Promozione, con la Fiamma Jonica Gallipoli che al Bianco ospitava il Brilla Campi di mister Patruno. Una prestazione convincente da parte dei giallorossi di casa, un passivo troppo severo per gli ospiti che hanno però avuto il demerito di uscire troppo presto dal match.

L’avvio è tutto di marca gallipolina, con gli uomini di mister Castelletti che trovano il vantaggio al minuto 10. Mummolo sventaglia per Carrozza A., il capitano giallorosso si beve il difensore avversario e con un cross al bacio premia l’inserimento di Torsello che fredda Pendinelli con una precisa incornata. Il dominio territoriale dei padroni di casa prosegue, ma spesso manca la precisione nell’ultimo passaggio. Alla mezz’ora ci prova il Brilla Campi, ma la conclusione di De Iudicibus fa la barba al palo. Prima della fine del primo tempo altra splendida azione da manuale dei padroni di casa. Ancora Carrozza pennella per Alligri, che a botta sicura stampa la traversa.

Nella seconda frazione partono bene gli ospiti, ma al minuto 8 è ancor capitan Carrozza a prendersi la scena, togliendo le ragnatele con uno splendido calcio di punizione che Pendinelli tocca ma non riesce a disinnescare.

Il Gallipoli inizia a giocare sul velluto diventando padrone del campo, il Brilla Campi sembra accusare il colpo ed è così che al 20’ di gioco il gallo cala il tris. Sventagliata con il contagiri di Cota, Carrozza A, premia la corsa di Cannoletta smarcandolo con una giocata geniale, il 7 di casa entra in area e con un tocco da rapace firma il suo secondo centro stagionale. Quattro minuti più tardi il capitano dei padroni di casa si procura un calcio di rigore, che lascia battere a Mummolo. L’attaccante ex Manduria si fa però ipnotizzare da Pendinelli.

Il Brilla Campi appare totalmente in balia degli avversari, e a cavallo della mezz’ora Cannoletta prima bravo a ribadire in rete un palo colpito da Fernando Carrozza, e Calabuig poi con una sontuosa incornata calano il pokerissimo. Pochi minuti più tardi Cota lascia il campo anzi tempo per una doppia ammonizione.

Prima della fine del match, c’è spazio per il gol della bandiera del Brilla, con Caravaglio che dai 35 metri trova uno splendido angolo. Il Gallipoli non è però ancora sazio e al 45’ dopo una splendida azione in ripartenza, Cannoletta cerca Iurato, Mancini nel tentativo di anticiparlo mette la palla in rete, fissando il punteggio sul definitivo 6-1.

Un successo netto e rotondo per Calabuig e compagni, che ora saranno però costretti ad uno stop forzato a causa del nuovo DPCM. Si lecca le ferita il Brilla che dovrà ripartire cancellando la classica domenica no.

IL TABELLINO

Gallipoli, stadio Antonio Bianco

domenica 25 ottobre 2020, ore 14.30

Promozione girone B 2020/21 – giornata 4



F.J. GALLIPOLI CALCIO- BRILLA CAMPI 6-1

RETI: 10’ pt Torsello (FJ), 8’ st Carrozza A. (FJ), 21’ st e 29’ st Cannoletta (FJ), 31’ st Calabuig (FJ), 43’ st Caravaglio (BC), 44’ st aut. Mancini (FJ)

F.J. GALLIPOLI CALCIO 1946: Gabrieli, Arnisi, Cota, Zaminga, Calabuig, Alligri, Cannolletta, Torsello, Mummolo (38’ st Moio Pace), Carrozza A. (30’ st Iurato), Carrozza F. All.: Castelletti.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Renna, Mancini, Podo (22’ st Cortese), Tondo, Tamborrino, Serti, Caravaglio, De Iudicibus (10’ st Carlà), Sforza, Greco. All.: Patruno.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

NOTE: espulso al 36′ st Cota (FJ) per doppia ammonizione. Al 24′ st Pendinelli (BC) para un rigore a Mummolo (FJ).